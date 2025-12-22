Unire la tutela dei diritti del lavoro con l’etica del consumo e la sostenibilità ambientale. È questo l’obiettivo della nuova partnership siglata tra la Fp Cgil di Ravenna e Stadera, la cooperativa di consumo ravennate che gestisce il supermercato collaborativo di via Antonio Cesari.

L’accordo nasce da una visione comune: valorizzare il territorio e garantire dignità a tutta la filiera produttiva. Per suggellare questa unione, la Fp Cgil Ravenna ha deciso di sottoscrivere 8 azioni della cooperativa Stadera. Un gesto concreto che, in virtù dello statuto della cooperativa basato sui principi di mutualità, apre le porte del negozio a tutti gli iscritti del sindacato.

Cosa cambia per gli iscritti: Stadera non è un semplice supermercato, ma una realtà autogestita dove, per statuto, la vendita è riservata ai soli soci per garantire la piena partecipazione e lo scambio mutualistico. Grazie all’investimento della Funzione Pubblica Cgil, tutti gli iscritti al sindacato acquisiscono il diritto di fare la spesa nel punto vendita, accedendo a prodotti sani, biologici e locali senza dover sottoscrivere una quota societaria individuale aggiuntiva, ma semplicemente esibendo la propria tessera sindacale.

Filiera corta e sostegno ai produttori locali: Lo scambio non è solo un vantaggio economico, ma una vera e propria alleanza culturale. La Fp Cgil si impegna a promuovere presso i propri iscritti l’importanza della filiera corta, sostenendo i piccoli produttori locali che garantiscono qualità e rispetto dell’ambiente durante i propri eventi di aggregazione e iniziative pubbliche.

“Questa collaborazione rappresenta un passo naturale per la nostra organizzazione – dichiara Lisa Dradi, segretaria generale Fp Cgil Ravenna -. Il sindacato tutela le persone nei luoghi di lavoro, ma il benessere passa anche da ciò che consumiamo e da come questo viene prodotto. Sostenere Stadera significa sostenere un modello economico che non schiaccia i produttori e rispetta l’ambiente, valori in cui la Cgil si riconosce pienamente”.

“Siamo felici di accogliere la grande comunità della Fp Cgil nella nostra famiglia – aggiunge Fulvio Capacci, Presidente di Stadera Soc. Coop -. La nostra cooperativa si fonda sulla partecipazione e sulla consapevolezza. Avere al nostro fianco una realtà così importante ci permette di diffondere con più forza l’idea che fare la spesa sia un atto politico: scegliere il locale e il giusto prezzo significa investire sul futuro del nostro territorio”.