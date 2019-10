Nasce un nuovo corso per formare tecnici per manufatti di imprese artigiane-ceramiche

Nasce a Faenza un nuovo corso professionale legato alla ceramica, un corso per formare tecnici per la realizzazione di manufatti per le imprese artigiane ceramiche. Il 30 ottobre si chiuderanno le iscrizioni. 800 le ore previste per la formazione che inizierà a novembre 2019 e terminerà a novembre 2020. La sede principale di svolgimento degli studi sarà a Faenza. 320 ore saranno dedicate agli stage. 20 il numero massimo di partecipanti. Il corso è destinato a giovani e adulti, anche studenti all’ultimo anno nei percorsi liceali e rientra all’interno della rete Ecipar