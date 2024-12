Nasce un gruppo di volontari per monitorare il Senio. Gruppi anche per il Santerno e il Lamone

Incontro a Celle per organizzare un gruppo di volontari per il monitoraggio del Senio. L’idea è del Comitato Custodi del Territorio e dell’ingegnere Claudio Miccoli, ex dirigente della Provincia di Ravenna e della Regione, che, dopo l’alluvione di maggio 2023, si è proposto per insegnare ai cittadini ad osservare le criticità dei corsi d’acqua. L’incontro si è tenuto a poche centinaia di metri da via Casale, dove un gruppo di oltre 10 famiglie continua a vivere nei pressi di grandi brecce, di decine di metri, nelle barriere di terra lungo il Senio