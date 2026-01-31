Sono tanti i tifosi rossoneri nella metropoli australiana dove da nove anni è attivo il Milan Club Melbourne.

Davide Fiorentini, consigliere del Milan Club Faenza, ha fatto visita al sodalizio fondato e presieduto da Taylor Battistella, siglando un gemellaggio ufficializzato con lo scambio di sciarpe personalizzate.

Una simpatica iniziativa che mette in relazione Faenza con la città australiana. Il Milan Club Melbourne con i sodalizi cugini di Adelaide e Sidney, tutti affiliati alla A.I.M.C. (Associazione italiana Milan Club), ha creato la rete Milan Club Australia, che è il più grande sodalizio di supporter rossoneri organizzati del mondo fuori dall’Europa.

I soci del Milan Club Melbourne assistono di solito alle partite dell’AC Milan davanti alla tv ritrovandosi al Brunetti Classico, Carlton, spesso all’alba o al mattino, visto il differente fuso orario.

Così è stato anche per Davide Fiorentini, che ha colto l’occasione per avviare la relazione con i rossoneri australiani e in particolare con il presidente Taylor Battistella, nato a Melbourne, con famiglia di origine veneta, di San Martino di Lupari (Padova). Battistella ha fondato il club al suo ritorno da un viaggio di studio in Italia, all’Università Bocconi di Milano.

I 200 soci del Milan Club Melbourne, casualmente lo stesso numero di Faenza, sono quasi tutti di origine italiana.

Non manca mai la presenza a Milano, allo stadio di San Siro, dove, alcuni soci, residenti in Italia, ogni partita casalinga, espongono lo striscione al Primo Anello Arancio.

Quando l’AC Milan è stato in tourneè in Australia, nel 2023 e 2025, i soci del Milan Club Melbourne hanno incontrato giocatori e tecnici e sostenuto la squadra allo stadio con striscioni e coreografia, a Perth, in occasione delle partite amichevoli con Roma e Perth Glory.

Sarebbe stato così, tra pochi giorni, anche per la partita di campionato Milan-Como, che la Lega Calcio italiana voleva far giocare in Australia, salvo poi tornare sulla propria decisione.