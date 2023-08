In occasione di Ferragosto sotto le Stelle si è costituito un Comitato Spontaneo pro scrittori faentini con l’adesione di Tempo al Libro e Mei.

Il comitato, formato da Fabio Mongardi, Stefano Corradini, Annalisa Fabbri, Leonardo Altieri, Omar Fabbri, con l’adesione di Tempo al Libro e altri operatori del settore e come il Meeting delle Etichette Indipendenti, nasce con l’intenzione di incentivare l’incontro nel nostro territorio tra scrittori locali, lettori e pubblico e favorire l’editoria indipendente del territorio e anche per attivare iniziative comuni utili al territorio. Il Comitato Scrittori Faentini, aperto ad ogni altra adesione contattando uno dei componenti tale comitato, ha chiesto un incontro al Sindaco di Faenza Massimo Isola per favorire scambi e attivare iniziative a favore degli scrittori del territorio.