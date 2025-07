Sulla scia di quanto avviene nelle grandi città europee, anche a Ravenna il Comitato Spasso in Ravenna, in collaborazione con Mediatip, ha creato la Ravenna Card.

Si tratta di una carta sconto nominale, a semplice presentazione, che dà diritto allo sconto del 10% in oltre 100 attività commerciali del centro di Ravenna, verificabili nella sezione Acquisti Online del sito Inravenna.it.

Ristoranti, pasticcerie, negozi di vestiti, bar, esercenti singoli e catene nazionali. Insomma, all’interno della Ravenna Card ci sono un po’ tutti, rendendo lo strumento molto completo e agevolante.

Valida da luglio fino a fine gennaio 2026, acquistabile online al costo di 10 euro una tantum, dà diritto al 10% di sconto. È una card che è possibile presentare in formato digitale e può essere usata ripetutamente, anche tutti i giorni in bar, ristoranti e negozi del centro. Soprattutto sarà possibile usarla anche nel periodo natalizio per i regali di Natale. L’unica limitazione è che lo sconto del 10% non si applica a merce già in saldo o in promozione.

“In un momento complesso per il commercio locale – commenta Gianna Ghirardini, presidente del Comitato Spasso in Ravenna – i nostri associati hanno dato una grande dimostrazione di spirito di gruppo e di capacità di saper leggere il mercato. La Ravenna Card è un fantastico strumento di marketing territoriale”.

La promozione e la vendita infatti saranno effettuate sia localmente, che, soprattutto, nei Comuni limitrofi e nei portali turistici, con l’obiettivo di portare ad acquistare nei negozi più persone.

Grazie alla collaborazione con Welfare Group, inoltre, la card sarà messa a disposizione di quasi mille aziende e 50.000 dipendenti romagnoli che potranno acquistarla attraverso i propri Wallet di welfare aziendale.

Ogni negoziante aderente all’iniziativa, unitamente al Comune e all’Ufficio Turistico, esporrà una locandina con un QR Code per acquistare la Card online.

“La Ravenna Card – conclude Luigi Angelini, CEO di Mediatip – è un importante tassello di una strategia che abbiamo messo in campo insieme a Spasso in Ravenna, per la promozione del centro. Non avendo grandi budget a disposizione, abbiamo puntato sulla disponibilità dei negozianti a fare squadra. Oltre alla Card presto comunicheremo le date per le ‘Vetrine Animate’ e per la ‘Golden Hour’ e nel periodo natalizio speciali promozioni, già fuori invece il progetto di comunicazione dedicato ai crocieristi.

Il ruolo della nostra società è quello di supportare il Comitato e i commercianti che attualmente stanno mostrando grande voglia di lavorare assieme e di fare cose nuove. Sono certo che questi sforzi daranno i loro frutti come già successo in altre città europee ed italiane”.