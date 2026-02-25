È stata avviata ufficialmente l’attività dell’Osservatorio Dinamico del Paesaggio Romagnolo, frutto di un accordo che mette in rete la Provincia di Ravenna, il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Bologna, i Comuni di Ravenna, Cervia, Russi e Faenza, le Unioni della Bassa Romagna e della Romagna Faentina, gli Enti Parchi e Biodiversità Delta del Po e Vena dei Gessi e i Consorzi di Bonifica della Romagna e della Romagna Occidentale. Un progetto che punta a integrare ricerca accademica e conoscenze locali, valorizzando il territorio come sistema economico, ecologico e culturale.

“La collaborazione tra Università, Provincia, Comuni, enti parco e consorzi di bonifica rappresenta un segnale importante – ha dichiarato la presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli – perché unisce ricerca e territorio in un progetto innovativo e permanente, capace di restituire un quadro integrato del nostro sistema ambientale e paesaggistico”.

Sulla stessa linea il professor Mario Neve del Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Bologna, che ha sottolineato come l’iniziativa sia il risultato di un percorso avviato anni fa e consolidato negli ultimi quattro anni con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra ateneo e territorio. “Il paesaggio è il tema più inclusivo – ha spiegato – e l’originalità dell’accordo sta nel coniugare divulgazione e ricerca, coinvolgendo attivamente le comunità locali anche sul versante scientifico”.

L’Osservatorio avrà sede a Faenza presso il Museo di Storia Naturale ed entrerà nella rete degli Osservatori regionali. Tra i primi appuntamenti in calendario un incontro a Riolo Terme dedicato alla riclassificazione delle aree montane, tema di grande attualità per il territorio romagnolo.