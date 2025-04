Nasce l’associazione Mir Sada per aiutare l’integrazione delle famiglie rom

Nasce l’associazione Mir Sada, composta da persone italiane e rom, per sostenere l’integrazione delle famiglie romanì presenti in provincia di Ravenna. La nuova realtà, che avrà la sua sede a Faenza, è stata presentata nella città manfreda in un incontro organizzato con coloro che ne saranno i maggiori interlocutori: insegnanti, assistenti sociali e operatori del terzo settore. Casa e scuola saranno i temi al centro dell’attività di Mir Sada.

La presentazione dell’associazione si inserisce all’interno degli eventi organizzati da Villaggio Globale nella settimana per la promozione della cultura romanì e il contrasto all’antiziganismo,