Nasce l’associazione Faenza Coraggiosa: dopo le elezioni, la sinistra dà continuità al proprio percorso

Nasce Faenza Coraggiosa. Dopo l’esperienza nell’ultima campagna elettorale faentina, le forze di sinistra hanno iniziato a discutere per concretizzare a lungo termine l’impegno messo in campo per le amministrative. Costituitasi nella serata di venerdì, Faenza Coraggiosa non è un partito, è un’associazione culturale politica che porterà avanti i temi affrontati nei mesi scorsi. Eletto il consiglio direttivo. Presidente Antonio Bandini, assessore durante le due amministrazioni Malpezzi; vicepresidente Catherine Lowe, espressione del mondo giovanile e delle associazioni che hanno abbracciato il progetto in vista del voto dello scorso settembre. Al loro fianco una serie di tavoli di lavoro per abbracciare tutti gli aspetti della realtà cittadina.

Punto di riferimento politico saranno le consigliere comunali Ilaria Visani e Luigia Carcioffi e l’assessore Luca Ortolani con deleghe all’urbanistica e all’ambiente