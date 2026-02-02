Il mondo dell’ultra maratona attende gli appassionati a Bologna, venerdì 20 febbraio.
Alla Fiera di Bologna, la 20ª edizione di “Liberamente” (Salone del tempo libero, del divertimento e della vita all’aria aperta) vedrà infatti il debutto della “Passatore Academy”.
“Passatore” è il termine che identifica la corsa di 100 km Firenze-Faenza, una delle ultra maratone più famose del mondo.
“Academy” è il primo episodio di formazione specifica sugli aspetti fondamentali della preparazione dell’ultra maratona: 10 relatori d’eccezione per una giornata di aggiornamento che rappresenta un’occasione di crescita finora unica.
Iscrizioni
Per garantire la qualità del momento didattico, i posti sono limitati a soli 100 partecipanti. Gli organizzatori suggeriscono di effettuare la pre-iscrizione al seguente link:
https://www.100kmdelpassatore.it/100km-academy
La quota di partecipazione è di 20 euro e include già il biglietto d’ingresso alla fiera.
Passatore Academy: gli obiettivi
Sono stati oltre 3.000 i concorrenti, 1000 dei quali debuttanti, che hanno partecipato all’edizione 2025 del “Passatore”, impegnati a raggiungere il traguardo della Firenze-Faenza entro il tempo massimo di 20 ore.
Sono cifre importanti, che inducono gli organizzatori a farsi carico della necessità di favorire un approccio consapevole all’ultra maratona, una consapevolezza da raggiungere attraverso la conoscenza.
Da qui nasce l’idea di un progetto formativo di alto profilo pensato come un percorso di accompagnamento continuo, in grado di guidare passo dopo passo alla scoperta dell’evoluzione scientifica e metodologica dell’ultramaratona. Un cammino che non perde mai di vista l’anima, la cultura e i valori che rendono inconfondibile la storia del ‘Passatore’.