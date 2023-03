Dal 31 marzo 2023 parte una nuova bigliettazione a Palazzo Milzetti con la possibilità di un abbonamento annuale attraverso la “Carta Milzetti”. Il suo acquisto permetterà l’ingresso illimitato al palazzo per un intero anno a partire dalla data di acquisto, usufruendo del biglietto gratuito in occasione delle attività che verranno organizzate, come conferenze, visite guidate, presentazioni, concerti, spettacoli ed altro, attività che verranno comunicate trimestralmente sul sito del museo a partire dal mese di aprile.

Palazzo Milzetti si proietta sempre più come luogo di incontro, una dimora non solo da visitare e esplorare nella sua bellezza, ma anche da frequentare più e più volte, per partecipare alle diverse attività organizzate dal museo, in particolare in quest’anno in cui ricadono le celebrazioni per il secondo Centenario della morte di Felice Giani (1823-2023), principale protagonista con le sue eccezionali decorazioni.

“La carta annuale è già stata sperimentata con successo – afferma il direttore Regionale Musei Emilia-Romagna Giorgio Cozzolino – presso Casa Romei a Ferrara e presso il Museo Nazionale di Ravenna, ed è per noi un importante traguardo estenderla sempre di più all’interno dei nostri siti regionali, coinvolgendo comunità sempre più ampie”.

Ai possessori della “Carta Milzetti” saranno riservati eventi quali inviti per inaugurazioni, convegni, visite guidate a cura della direttrice del museo ed altri eventi speciali della programmazione, che verranno anche segnalati direttamente attraverso una mailing list specifica.

“Vorrei che il museo si animasse sempre più di volti conosciuti, di affezionati, curiosi di viverne tutte le potenzialità e sfaccettature, – commenta Elena Rossoni, direttrice di Palazzo Milzetti – non solo per partecipare ad eventi, ma anche per tornare a vedere qualche sala, o per “perdersi” nella miriade di storie e di particolari che animano gli spazi. Una nuova opportunità per la comunità faentina, e non solo, oltre che un superamento dell’idea che in questi straordinari luoghi ci si vada solo per turismo, una sola volta nella vita”.

Il contemporaneo adeguamento del biglietto intero, oltre che dell’avvio della Carta, viene realizzato in occasione del rinnovo complessivo degli apparati grafici e comunicativi del museo, che saranno installati proprio da fine marzo e di cui si prevede una presentazione al pubblico nella serata del 1° aprile.

Di seguito le tariffe della “Carta Milzetti” e le nuove tariffe di accesso al Museo:

Abbonamento annuale “Carta Milzetti” – € 10,00

Abbonamento annuale “Carta Milzetti giovani” (18-25 anni) – € 4,00

Bambini e ragazzi 0-18 anni – gratuito

Biglietto agevolato giovani 18-25 anni- € 2,00

Biglietto intero – € 5,00

Biglietto intero con mostra – €7,00