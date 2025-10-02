Il Team Vannacci Classis Ravennatis è un contenitore politico territoriale che si propone di combattere l’astensionismo e offrire ai cittadini un punto di riferimento nuovo, al di fuori delle logiche della politica locale.

Ispirato agli otto principi cardine del movimento nazionale – Patria, Sicurezza, Sovranità, Identità, Difesa dei confini, Famiglia, Tradizioni e Lavoro – il Team intende tradurre questi valori in azioni concrete per Ravenna e la sua provincia.

L’obiettivo è quello di rilanciare l’identità storica e culturale del territorio, garantire ordine e sicurezza, sostenere famiglie e imprese, difendere il lavoro e promuovere lo sviluppo.

Il Team Vannacci Classis Ravennatis , il cui Team Leader è Giorgio Rossi , si presenta come una forza politica territoriale nuova, determinata e vicina alla gente, con l’obiettivo di restituire fiducia nelle istituzioni e ridare centralità a Ravenna e alla sua provincia.”