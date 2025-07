Il nome Baracca a Lugo evoca storia, tradizione, orgoglio, appartenenza. Un nome, quello dell’asso dei cieli, che richiama anche la storia sportiva di Lugo, in particolare nel calcio. E tra un anno sportivo questo nome tornerà sulle maglie di una squadra di calcio lughese, con tanto di cavallino rampante, il simbolo donato dalla famiglia Baracca a Ferrari nel 1923, pronto a sventolare nuovamente sui campi di calcio dopo la sua ultima apparizione che risale al 19 aprile 2015 a Punta Marina, ultima giornata del campionato di Seconda Categoria di quella stagione.

A dieci anni da allora, l’annuncio è stato dato in occasione della conferenza convocata, proprio nella Sala Baracca della Rocca Estense di Lugo, da Pol. Lugo 1982 e Sporting Lugo PSA. Le sole due società di calcio attive oggi in città con un settore giovanile si fonderanno dunque in una sola realtà che si riconoscerà sotto il nome di BARACCA LUGO ad iniziare dalla stagione sportiva 2026-2027.

Sarà questo però solamente l’ultimo passo di un progetto molto più ampio e dettagliato che è già partito. Da questo si comprende anche l’annuncio fatto con largo anticipo, ad un anno dal suo, previsto, compimento. Un progetto per il calcio a Lugo che guarda avanti, con basi solide e una visione condivisa.

Un nome che evoca bei ricordi in città, e che viene riproposto non come ritorno nostalgico, ma come simbolo di rinnovamento e futuro, accompagnato da un nuovo logo che unisce tradizione e modernità, riproponendo in chiave attuale il celebre cavallino rampante, da sempre presente nel marchio del Baracca Lugo.

“Questa unione nasce dal lavoro portato avanti dalle due società in questi anni: un lavoro educativo, tecnico e organizzativo, che ha coinvolto centinaia di famiglie lughesi, facendo crescere giovani atleti dentro e fuori dal campo. Un lavoro che oggi si trasforma in visione, con la volontà di costruire un’unica realtà sportiva in grado di rappresentare con orgoglio la città, valorizzando la continuità tra scuola calcio, settore giovanile e prima squadra.

Dalla stagione sportiva 2025-2026, la collaborazione tra Pol. Lugo 1982 e Sporting Lugo sarà visibile in modo sempre più concreto, con sinergie tecniche, logistiche e organizzative già avviate nel settore giovanile. Ma è dalla stagione successiva, con la nascita del Baracca Lugo, che il progetto prenderà pienamente forma anche a livello di prima squadra”.

Il nuovo consiglio societario sarà composto da nove membri, in rappresentanza delle due storiche realtà e dell’intero territorio. I numeri con cui la nuova società si presenta già ora sono importanti: poco meno di 600 tesserati nel settore giovanile, oltre 60 allenatori in organico, il riconoscimento di Scuola Calcio Élite confermato anche per il prossimo anno, e il diritto a partecipare ai campionati regionali con alcune formazioni juniores e allievi.

“Abbiamo scelto di compiere questo passo – spiega Antonio Amadei, presidente di Lugo 1982 – solo ora, perché oggi abbiamo davvero le basi giuste per farlo: una struttura solida, una squadra dirigenziale preparata, e soprattutto una rete educativa che ci permette di costruire un futuro con coerenza e responsabilità. Siamo fortemente motivati e tutto ciò deriva dal lavoro fatto dalle due società, per avere oggi fondamenta adatte a continuare un percorso di crescita e a supportare la grande responsabilità di dover rappresentare una città come Lugo. Un carico di lavoro che potrà essere affrontato grazie all’unione delle forze, delle strutture e delle strategie di crescita. Il Baracca Lugo – precisa ancora Amadei – sarà una nuova realtà, ma figlia di un percorso autentico fatto di dedizione, passione e serietà. La nostra società ha più di 40 anni di storia e ha sempre portato avanti un’idea di sport e di calcio basato su una forza imprescindibile: il volontariato e chi ogni giorno organizza e guida la passione di tante persone. E proprio sul volontariato continueremo a fare affidamento senza snaturare la nostra associazione, anzi facendole fare un ulteriore passo avanti”.

“È una scelta che nasce dal basso, dall’ascolto delle persone – aggiunge Alessandro Casati, presidente di Sporting Lugo – e dall’osservazione dei bisogni della città. Abbiamo costruito un progetto nuovo, unendo forze e competenze, ma soprattutto valori. Il Baracca Lugo non è una copia del passato, ma una scommessa sul futuro che potremo vincere solo con il sostegno della nostra comunità. Crediamo in questa sfida e siamo convinti di trovare l’appoggio di tante persone che in queste stagioni hanno potuto apprezzare il lavoro dei nostri volontari che ci hanno sempre messo cuore e anima per il calcio a Lugo”.

Il nome Baracca, scelto per la nuova squadra dal 2026, non è dunque un punto d’arrivo, ma un punto di partenza: un simbolo condiviso, che vuole rappresentare una Lugo unita e proiettata in avanti, fatta di giovani, volontari, dirigenti, famiglie e appassionati. Il tutto rispettando il passato e facendo tesoro di quanto ha lasciato in eredità soprattutto come esperienza, ma con la ferma intenzione di scrivere pagine nuove per lo sport lughese figlie di quello che sarà l’interesse e il sostegno garantito da tutta la città a quella che sarà l’unica società di calcio di Lugo in un periodo di divisioni in ogni ambito.