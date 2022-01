In provincia di Ravenna il laboratorio politico di Emilia-Romagna Coraggiosa, Ecologista e Progressista, la lista civica presentata da Elly Schlein e Vasco Errani alle scorse Elezioni Regionali, oggi continua a vivere nelle amministrazioni locali, sia dove Coraggiosa si era presentata direttamente alle scorse Elezioni Amministrative come per Ravenna Coraggiosa e Faenza Coraggiosa, sia negli altri comuni del territorio, dove Assessori e Consiglieri Comunali sono parte attiva di questo movimento. Per tenere insieme la ricchezza di queste esperienze politiche, nella Provincia di Ravenna nasce il Coordinamento degli Amministratori di Emilia-Romagna Coraggiosa, del quale fanno parte l’assessore Gianandrea Baroncini e i consiglieri Francesca Impellizzeri e Luca Cortesi a Ravenna, l’assessore Luca Ortolani e i consiglieri Ilaria Visani e Juri Montecchian a Faenza, l’assessora Linda Caroli di Castel Bolognese, l’assessore Enrico Mazzolani e il consigliere Alain Conte a Cervia, L’assessora Lucia Poletti di Lugo, l’assessore Angelo Antonellini e la consigliera Francesca Verlicchi di Alfonsine . Con l’insediamento del nuovo Consiglio Provinciale la consigliera Francesca Impellizzeri sarà anche delegata in Provincia alle Pari opportunità e al Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale.

“Il Coordinamento vuole essere una rete di confronto ed elaborazione condivisa per gli amministratori locali, per valorizzare le esperienze locali ed essere protagonisti nel dibattito politico provinciale. Come amministratori locali siamo impegnati ogni giorno a ridurre le fratture sanitarie, sociali ed economiche che questa lunga pandemia ha creato nelle nostre comunità. Come esponenti di Emilia-Romagna Coraggiosa vogliamo mettere la nostra esperienza e il nostro impegno perché dall’emergenza esca un nuovo centrosinistra, capace di cogliere le opportunità di una transizione ecologica non più rinviabile, di rimuovere ogni discriminazione e di innescare nuovo processo di redistribuzione e di riduzione delle disuguaglianze. Alle elezioni amminsitrative abbiamo portato il nostro contributo di stimolo e di proposte nelle liste e nelle coalizioni che sono state premiate dagli elettori con la responsabilità del governo delle città. Continueremo a farlo nelle prossime occasioni di confronto delle forze di centrosinistra, anche attraverso il percorso delle Agorà Democratiche che il Partito Democratico provinciale organizzerà nei prossimi mesi nel nostro territorio”.