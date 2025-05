In preparazione alle celebrazioni legate al Centenario della fondazione dell’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù, che ricorrerà il 25 gennaio 2028, nei giorni scorsi si è ufficialmente insediato il nuovo Comitato promotore che accompagnerà Santa Teresa nell’organizzazione delle iniziative commemorative. Si tratta di un gruppo composto da personalità del mondo ecclesiale, istituzionale, culturale, economico e sociale della nostra città, che per esperienze di vita personali e professionali conoscono l’Opera di Santa Teresa. Il loro contributo sarà prezioso per dare forma a un percorso ricco di significato, che omaggerà la memoria e il futuro delle attività di accoglienza che da quasi un secolo l’Opera di Santa Teresa svolge nel cuore di Ravenna. Il Comitato metterà a disposizione le sue competenze per sensibilizzare la comunità attorno alla rinnovata missione di carità di Santa Teresa, fondata nel 1928 dal sacerdote ravennate don Angelo Lolli, oggi al centro di un processo di beatificazione e di canonizzazione.

Del Comitato promotore fanno parte: mons. Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo della diocesi di Ravenna-Cervia, presidente della Fondazione e del Comitato promotore Opera di Santa Teresa, Don Alberto Graziani e Luciano Di Buò, rispettivamente direttore e vicedirettore dell’Opera di Santa Teresa, insieme a una rappresentante della Piccola Famiglia delle Suore di Santa Teresa del Gesù Bambino. Il Comitato accoglie anche figure del clero diocesano, come Don Alberto Brunelli, vicario generale della diocesi e Don Alain Gonzàles Valdès, direttore della Caritas diocesana, testimoni di un impegno concreto verso le persone indigenti e povere.

Partecipano inoltre esponenti del mondo economico e finanziario del territorio, quali Antonio Patuelli, presidente del Gruppo La Cassa S.p.A., Mirella Falconi e Franco Gabici, rispettivamente presidente e vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Con loro, Giorgio Guberti, presidente della Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna, Giuseppe Gambi, presidente della Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese Imolese, Paola Carpi, vice presidente della Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna e presidente dell’Ordine degli avvocati di Ravenna e l’imprenditore Antonio Serena Monghini che garantiranno un dialogo aperto tra il mondo associativo e delle imprese, in un’ottica di sviluppo e di responsabilità sociale. Dal versante istituzionale, confermata la partecipazione di Manuela Rontini, sottosegretario alla presidenza della giunta della Regione Emilia-Romagna, in rappresentanza dell’attenzione della Regione verso le realtà del terzo settore e della solidarietà. Il Comitato può contare anche sulla competenza culturale e artistica di Cristina Mazzavillani, presidente onorario del Ravenna Festival e di Manuela Mambelli, membro del Consiglio del Centro Dantesco e collaboratrice del Museo del Centro Dantesco di Ravenna, nonché coordinatrice del progetto Dante in rete, oltre alla partecipazione di Daniele Perini, fondatore di Amare Ravenna. Non mancano rappresentanti del mondo della scuola e della formazione come Simona Scala, direttrice dell’Ufficio diocesano per la Pastorale Scolastica e responsabile della Scuola di Formazione Teologica “San Pier Crisologo”, e della comunicazione, come Daniela Verlicchi, vicedirettore dell’edizione ravennate del Corriere Cesenate (Risveglio 2000).

Garantita la presenza di un prezioso partner dell’Opera, il Gruppo PSR socio del Polo Sanitario Santa Teresa del Bambino Gesù, attraverso la partecipazione del direttore sanitario di Ravenna 33, Massimo Cirilli, la cui esperienza sarà significativa per i progetti legati alla salute e all’assistenza. Segretario del Comitato è Matteo Casadio, amministratore del Ramo Ente del Terzo Settore dell’Opera di Santa Teresa. “Crediamo molto in questa nuova tappa della Opera di Santa Teresa – dichiara l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni – ,preziosa per la città e per le nuove povertà che bussano alle nostre porte”.

I numeri della carità di Santa Teresa

Attualmente, i servizi di carità garantiti dall’Opera di Santa Teresa sono: la Casa della carità “Don Angelo Lolli”, che ospita temporaneamente persone e famiglie in difficoltà in collaborazione con la Caritas e i servizi sociali del comune di Ravenna, al fine di tamponare la principale emergenza di questi tempi, quella abitativa (nel 2024 sono state accolte 44 persone). In questa ala della struttura, dove sorge la Casa della carità, sono attualmente in corso i lavori di ampliamento e di adeguamento alla normativa antincendio che aumenteranno la sua capacità ricettiva. La Casa della carità potrà ospitare fino a un massimo di 48 posti, a fronte dei 25 attuali e in più, sempre in questo piano, sarà aperto il nuovo dormitorio dedicato al Card. Ersilio Tonini, che metterà a disposizione 18 posti letto. Un’altra attività è il servizio Docce, Guardaroba e Ristoro, aperto tutti i giorni, che permette a chi vive in povertà di fare una doccia, procurarsi vestiti puliti e consumare una piccola colazione in compagnia dei volontari e degli operatori di Santa Teresa. Nel 2024 sono state offerte 6.443 colazioni, 3.257 docce e distribuiti oltre 6.400 capi di vestiario. All’interno di questo servizio, si inserisce un centro di ascolto che supporta gli ospiti nella compilazione di un curriculum vitae, in attività di orientamento ai servizi che offre il territori e di ricerca di un lavoro o di una casa, nella regolarizzazione di pratiche di residenza o di documenti di soggiorno (nel 2024 su 120 persone prese in carico, quasi la metà ha trovato un lavoro).

A Santa Teresa si tiene anche la Mensa della Carità, gestita dai volontari della Caritas e dell’Opera, che preparano circa 130 pasti ogni domenica, tra pranzo e cena; solo nel mese di agosto è garantita tutti i giorni (nel 2024 i pasti offerti sono stati 10.746). Sono numeri che raccontano un’accoglienza concreta e quotidiana. Attraverso i suoi servizi indiretti e solo per casi segnalati dalla Caritas diocesana, Santa Teresa garantisce l’accesso gratuito ai farmaci e a visite mediche specialistiche (con la collaborazione della Farmacia Santa Teresa e del Polo sanitario Santa Teresa del Bambino Gesù – gruppo Ravenna 33). Nel 2024 sono state prese in carico 56 persone.