Con l’elezione del nuovo presidente della sede di Ravenna di Confesercenti arrivano importanti novità per la rappresentanza dell’associazione: infatti, Maurizio Melandri sarà affiancato da un Comitato di Presidenza, espressione della varietà della base associativa e operativo da subito per lavorare insieme alla struttura nella quotidianità.

Stefania Tanesini, imprenditrice balneare, Andrea Rondinelli, ristoratore e Mauro Tagiuri, commerciante, formano la squadra pronta ad affrontare le sfide del futuro delle piccole imprese del territorio, mettendo a disposizione le rispettive e lunghe esperienze imprenditoriali.

Mauro Tagiuri, conosciuto commerciante del centro storico di Ravenna, ha passato il testimone di Presidente di zona a Maurizio Melandri, ma continuando a mettere a disposizione la sua lunga esperienza in questo nuovo gruppo di lavoro, portando un significativo contributo sui temi del commercio di prossimità e continuando ad essere un punto di riferimento in città.

Andrea Rondinelli, giovane imprenditore di Sant’Alberto e conosciuto per “la sua Zabariona” alle porte della Basilica di San Vitale, ha una lunga esperienza di imprenditoria che la sua famiglia ha inaugurato alla fine degli anni 60 in varie attività di pubblici esercizi. Nel 2021, in piena emergenza da Covid, dopo diversi anni presso il Bar Mosaico, apre la sua Osteria dalla Zabariona e subito si caratterizza per una continua ricerca eno-gastronomica delle tipicità del territorio. L’osteria è peraltro segnalata nella guida di Slow Food per il terzo anno consecutivo e a fine 2024 ha anche ottenuto due gamberi nella Guida del Gambero Rosso.

Stefania Tanesini, infine, gestisce lo stabilimento balenare rilevato dalla famiglia nel 1983, dove è cresciuta ed ha sempre lavorato, il bagno Classe a Lido di Dante: una grande conoscitrice di quella che è l’evoluzione dell’imprenditoria balneare che in quarant’anni ha visto diversi cambiamenti, fino ad arrivare alle incertezze legate alla Bolkenstein. Da sempre impegnata e partecipe, Stefania è anche consigliera della Cooperativa Spiagge da due mandati ed ha accettato di mettersi a disposizione di Confesercenti per contribuire in modo fattivo e diretto.