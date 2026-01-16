ricevere sul proprio telefono informazioni su eventi, iniziative, notizie utili relative al territorio comunale. Lo strumento va ad aggiungersi agli altri canali di comunicazione del Comune (sito internet istituzionale, Facebook, Instagram e il sito di informazione turistica visitbagnaradiromagna.it ) e permetterà a tutti coloro che si iscriveranno al canale di

«La volontà dell’Amministrazione comunale è quella di potenziare la comunicazione e la promozione del territorio, avvicinandosi sempre più alle necessità dei cittadini – dichiara l’assessore alla Cultura e Turismo Daniela Pini -. Con questo canale, chiunque avrà la possibilità di essere sempre aggiornato in modo semplice e immediato attraverso il proprio smartphone».

Per iscriversi al canale occorre utilizzare il link https://whatsapp.com/channel/0029VbB2AuVJ93wQjckJup2X