Lo strumento va ad aggiungersi agli altri canali di comunicazione del Comune (sito internet istituzionale, Facebook, Instagram e il sito di informazione turistica visitbagnaradiromagna.it) e permetterà a tutti coloro che si iscriveranno al canale di ricevere sul proprio telefono informazioni su eventi, iniziative, notizie utili relative al territorio comunale.
«La volontà dell’Amministrazione comunale è quella di potenziare la comunicazione e la promozione del territorio, avvicinandosi sempre più alle necessità dei cittadini – dichiara l’assessore alla Cultura e Turismo Daniela Pini -. Con questo canale, chiunque avrà la possibilità di essere sempre aggiornato in modo semplice e immediato attraverso il proprio smartphone».
Per iscriversi al canale occorre utilizzare il link https://whatsapp.com/channel/0029VbB2AuVJ93wQjckJup2X.
È stata inoltre riattivata la newsletter del Comune di Bagnara di Romagna: chi desidera ottenere informazioni anche attraverso questo canale può scrivere a segreteria@comune.bagnaradiromagna.ra.it, indicando l’indirizzo di posta elettronica che si desidera iscrivere.