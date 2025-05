Da oggi, giovedì 15 maggio, è online faenzaeventi.it, il nuovo portale realizzato dal Comune di Faenza per raccogliere e promuovere, in un’unica piattaforma, tutti gli eventi organizzati sul territorio. Il progetto “FAE” è l’evoluzione di “FaEstate”, iniziativa avviata nel 2022 per valorizzare la città e le tante realtà che propongono e organizzano iniziative, offrendo a faentini, turisti e visitatori occasionali uno strumento semplice, chiaro e sempre aggiornato così da potersi orientare tra le numerose proposte ricreative e culturali della città.

Il progetto iniziale era nato con la “messa” online di un profilo Instagram che negli anni ha conosciuto un costante sviluppo, accompagnato dalla produzione di materiale promozionale cartaceo, dall’attivazione di campagne pubblicitarie sul web e dalla pubblicazione di una prima versione del sito. FAestate si è evoluto fino a includere anche la promozione del calendario invernale e natalizio (“A Natale si FA”), diventando per molti il punto di riferimento quotidiano per scegliere cosa fare in città. Il successo ottenuto e l’interesse manifestato dal pubblico hanno portato l’amministrazione a decidere di trasformare l’iniziativa in un vero e proprio punto di riferimento per l’informazione capillare degli eventi a Faenza.

Con faenzaeventi.it, la città dispone da oggi di un calendario unico, organizzato in modo intuitivo e con una grafica coordinata e riconoscibile. La homepage permette di visualizzare gli appuntamenti in ordine cronologico, ma anche di navigare tra quattro grandi aree tematiche: “mercati e tradizione”, “cultura”, “divertimento e vita attiva” e “tour e workshop”. Ogni evento è facilmente consultabile e filtrabile, così da agevolare la ricerca da parte dell’utente e valorizzare la ricchezza dell’offerta cittadina.

Accanto all’inserimento manuale degli appuntamenti da parte degli uffici comunali, è prevista la possibilità per associazioni, enti e realtà del territorio di candidare autonomamente le proprie iniziative compilando un form online, raggiungibile attraverso questo link: faenzaeventi.it/segnala-il-tuo-evento. Le proposte saranno valutate e, se ritenute idonee, pubblicate nel portale. Questo approccio consente di rendere il sito uno strumento dinamico e partecipativo, in grado di aggiornarsi costantemente grazie al contributo attivo del tessuto cittadino.

Obiettivo del progetto è di offrire un servizio utile e accessibile a tutti: chi vive Faenza ogni giorno, chi la sceglie per una gita o una visita e per chi desidera scoprire e seguire da vicino le tante iniziative che animano il territorio. Il Comune, in questo modo, intende rafforzare il proprio impegno nella promozione delle iniziative e nella costruzione di una comunicazione moderna, efficace e aperta alla collaborazione con la comunità.

La promozione del nuovo portale avverrà anche attraverso un rebranding completo dei canali social, che si trasformeranno a loro volta in FAE (Facebook: @FAEfaenzaeventi, Instagram: @faenzaeventi), e tramite una campagna informativa offline con affissioni, manifesti e cartoline diffuse nei principali punti della città. Una nuova identità visiva, coordinata e riconoscibile, accompagnerà dunque tutte le attività di comunicazione, contribuendo a rafforzare il legame tra Faenza e chi la vive, ogni giorno o anche solo per un’occasione speciale.