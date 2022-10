Nasce al Cisim il progetto per Il Grande Teatro a Lido Adriano

Nasce il progetto Il Grande Teatro a Lido Adriano. Sarà il nuovo progetto del Cisim, ideato da un’idea di Luigi Dadina. In scena verrà portato un testo tratto da “Il verbo degli uccelli” riadattato per il teatro da Tahar Lamri. Oltre 50 gli attori sul palco, ma in realtà il numero non è ancora stato stabilito. Fra loro tutte le persone che in questi anni, dal 1998, hanno orbitato attorno ai laboratori del Cisim, che non si fermeranno, ma continueranno a fianco di questo progetto: musicisti, rapper, aspiranti attori, gruppi di cucito, genitori che hanno frequentato il Cisim da giovani e ora parteciperanno con i figli. Sarà un incontro multiculturale e multigenerazionale. Un percorso che in parte prenderà spunto dalla Chiamata Pubblica per la Divina Commedia. Il debutto dovrebbe essere il 15 maggio, con una serie di repliche fino al 2 giugno, la Festa della Repubblica, da anni ormai la grande festa del Cisim.