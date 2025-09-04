Prende vita ad Alfonsine il progetto “Insieme per il benessere”, una nuova iniziativa che mira a promuovere la salute e il benessere attraverso uno stile di vita attivo, partecipato e solidale. L’obiettivo è coinvolgere direttamente i cittadini nella costruzione di attività e percorsi condivisi, capaci di migliorare la qualità della vita individuale e collettiva.

L’attività fisica è un alleato fondamentale della salute, a tutte le età: aiuta a prevenire numerose malattie croniche, migliora l’umore, rafforza il sistema immunitario e favorisce la socialità. Per questo, al centro del progetto, ci sarà la promozione del movimento quotidiano come strumento di benessere accessibile a tutti.

Uno degli elementi chiave dell’iniziativa che si terrà il 9 settembre 2025 alle ore 18:00 al Centro Sociale “Il Girasole” – Alfonsine, via Donati 1, sarà la possibilità di attivare dei “gruppi di cammino”, esperienze di camminate di gruppo rivolte a tutta la cittadinanza, che uniscono attività fisica e relazioni sociali. Per far partire questi gruppi, è previsto un corso per Walking Leader il 27/09/2025 dalle 09:00 alle 13:00 presso Casa Monti, via Passetto 3 Alfonsine, rivolto a chi desidera mettersi in gioco e diventare conduttore dei gruppi di cammino.

Essere un Walking Leader significa offrire un po’ del proprio tempo alla comunità, promuovendo salute, movimento e socialità in modo semplice e concreto. Non servono competenze mediche o sportive: è sufficiente avere voglia di camminare e accompagnare gli altri con spirito di accoglienza e responsabilità.

Questo progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune di Alfonsine, l’Ufficio di Piano per l’integrazione Socio-sanitaria dell’Unione Bassa Romagna, il Distretto di Lugo, il Dipartimento di Sanità Pubblica, Volontà Romagna ed ha l’obiettivo di creare un modello organizzativo che rafforzi l’integrazione tra servizi sanitari e cittadini, favorendo la prossimità e la partecipazione attiva della comunità.