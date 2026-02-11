È stato presentato oggi a Milano, nello stand della Regione Emilia-Romagna alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo, il progetto “A SPASS – Discover Romagna by bus”, nuova proposta turistica che punta a cambiare il modo di scoprire la Romagna, mettendo al centro esperienza, racconto e facilità di spostamento.

L’iniziativa nasce dal protocollo d’intesa promosso da Visit Romagna e Start Romagna, siglato proprio in occasione della conferenza stampa milanese. L’obiettivo è rispondere alle esigenze di un turista che raggiunge sempre più spesso la Riviera in treno o in aereo e desidera muoversi agevolmente verso l’entroterra.

Dopo l’esperienza pilota dell’estate 2025, il progetto si struttura per la stagione 2026 con una prospettiva triennale e fino a 110 viaggi esperienziali tra giugno e settembre. Le escursioni collegheranno 10 punti di partenza lungo la costa a 34 destinazioni in 9 vallate, con frequenza settimanale.

Come funziona A SPASS

Il pacchetto include trasporto in bus, visita guidata multilingue, degustazioni e attività tematiche, con un costo a partire da 20 euro a persona.

I 10 pickup di partenza sono: Cattolica/Misano Adriatico, Riccione, Rimini Sud e Nord, Bellaria Igea Marina, Cesenatico, Cervia, Lidi Ravennati e Lidi di Comacchio.

Le partenze saranno il mercoledì e il giovedì dal 3 giugno al 10 settembre, con proposte di mezza giornata (mattina o sera) oppure di giornata intera.

Tra le destinazioni: Montefiore Conca, Verucchio, Santarcangelo, Bertinoro, Castrocaro e Terra del Sole, Lugo, Bagnacavallo, Comacchio e il Parco del Delta, San Leo, Pennabilli, Ferrara, Forlì, Cesena, Faenza, Brisighella, Bagno di Romagna, Santa Sofia e la Diga di Ridracoli.

La commercializzazione avverrà tramite il portale di Visit Romagna, quello di Emilia-Romagna Welcome e le DMC territoriali, oltre alla rete IAT e alle strutture ricettive.

Un brand che racconta la Romagna

“A SPASS” nasce da un gioco di parole tra “pass” (biglietto, chiave di accesso all’esperienza) e un’espressione colloquiale romagnola che richiama l’idea di muoversi in relax. Il brand punta a trasmettere l’identità accogliente, diretta e sorridente della Romagna, invitando a un viaggio lento, curioso e consapevole.

Le dichiarazioni

L’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni ha sottolineato come il progetto risponda alle nuove esigenze di un turismo sostenibile e orientato alla scoperta autentica, valorizzando il collegamento tra costa ed entroterra.

Il presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad ha evidenziato come “A SPASS” inviti i turisti a vivere un territorio unico e integrato, trasformando la curiosità in esperienza.

Per il presidente di Start Romagna Andrea Corsini, il trasporto pubblico diventa parte integrante dell’esperienza turistica, favorendo mobilità sostenibile e valorizzazione del territorio.

Infine, Gianfranco Vitali, coordinatore della cabina di regia Visit Romagna, ha parlato di un modello strutturato che integra territorio, mobilità e promozione, in linea con le nuove dinamiche della domanda turistica.