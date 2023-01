Nasce a Faenza il comitato a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini alla segreteria nazionale del Partito Democratico.

Tantissime le adesioni già raccolte per l’attuale presidente della Regione Emilia-Romagna che vanta unanime stima e riconosciute capacità amministrative, consolidate negli anni dalla stretta collaborazione istituzionale e politica della Regione con Faenza e il suo territorio.

Il battesimo ufficiale del comitato è in programma domani, giovedì 26 gennaio alle ore 18.30 presso l’E-Kafé Bistrot nel complesso ex Salesiani in via San Giovanni Bosco 1 per un appuntamento aperto a tutti i cittadini. Dopo questo primo incontro seguiranno una serie di iniziative per dare l’opportunità di un confronto a tutto campo sul futuro del Partito Democratico. L’obiettivo è rivitalizzare un centro-sinistra che, se a livello nazionale appare in chiara difficoltà, in Emilia-Romagna e sui territori – con grande merito di Stefano Bonaccini – continua ad essere un modello di buon governo che sa coniugare sviluppo e impresa alla lotta per le disuguaglianze, l’ambiente, la dignità del lavoro. Valori irrinunciabili, pragmatismo, riformismo, visione di futuro, una ricetta virtuosa che Stefano Bonaccini potrà spendere per il Partito Democratico e per il Paese.

Tra gli altri, hanno già aderito al comitato la consigliera regionale Manuela Rontini, il sindaco Massimo Isola, il vice sindaco Andrea Fabbri, le assessore Martina Laghi e Milena Barzaglia, i presidenti del Consiglio Comunale e dell’Unione della Romagna faentina Niccolò Bosi e Maria Luisa Martinez, il segretario comunale Emanuele Tanesini e i vice segretari Andrea Fortini e Roberto Damiani, la capogruppo Giulia Bassani, l’ex senatore Stefano Collina, gli ex sindaci Claudio Casadio e Giovanni Malpezzi.

Come portavoce del Comitato è stato individuato il consigliere comunale Nicolò Benedetti.