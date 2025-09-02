“Ogni pizza è un cerchio perfetto: dentro ci sta posto per tutti.”

Da ottobre prenderà vita a Castel Bolognese, al Civico 25 – Il Gusto dell’Inclusione, in via Papa Giovanni XXIII, un progetto unico nel suo genere in Italia: una vera scuola per pizzaioli, pensata e costruita per le persone con diverse disabilità.

Il percorso offrirà non solo formazione, ma anche un’opportunità per il futuro, un vero e proprio corso professionale, grazie alla Scuola Italiana Pizzaioli e al suo direttore Enrico Bonardo, alla preziosa collaborazione del Molino 5 Stagioni di Agugiaro & Figna, e con il sostegno di Fare Comunità.

Gli allievi seguiranno un percorso formativo, di circa 45 ore, strutturato su tre mesi:

primo gruppo da ottobre a dicembre; secondo gruppo da gennaio ad aprile.

Al termine, gli allievi riceveranno un diploma di partecipazione, simbolo di impegno, professionalità e inclusione.

A formare i partecipanti ci sarà un team dedicato composto da:

Luigi Timoncini, Master istruttore di scuola Italiana Pizzaioli e grande professionista, che guiderà gli allievi passo dopo passo per apprendere l’arte della pizza. Un gruppo di educatori e tutor che accompagneranno ogni studente, garantendo supporto, inclusione e valorizzazione delle capacità di ciascuno.

Questa esperienza non sarà solo un momento formativo: è un seme che vuole germogliare per creare una community di pizzerie inclusive, disponibili ad accogliere le persone disabili formate e dare valore al loro talento.

“Non insegneremo solo a fare pizze. Insegneremo a credere in sé stessi, a conquistare autonomia e a costruire possibilità reali. La pizza è condivisione, e da qui nasce una scuola che profuma di futuro, amore e inclusione”.

Da ottobre, a Castel Bolognese, inizia una nuova storia: la prima scuola in Italia per pizzaioli dedicata alle persone con disabilità.