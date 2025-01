L’Associazione italiana Città della Ceramica (AiCC) ha nominato il suo nuovo Direttore: Nadia Carboni succede a Giuseppe Olmeti, per 15 anni alla guida dell’associazione, lasciando un’eredità preziosa fatta di progetti di grande valore per la tutela e la promozione della ceramica italiana. A lui vanno i più sentiti ringraziamenti da parte di tutti i membri di AiCC per il lavoro svolto e il significativo contributo dato. Olmeti continuerà a collaborare con l’AiCC, offrendo il suo prezioso supporto in progetti futuri.

Nadia Carboni, con oltre 20 anni di esperienza nel management culturale, nella pianificazione strategica, nella governance pubblica e nello sviluppo territoriale, porterà alla guida dell’AiCC una visione innovativa e un forte impegno per la valorizzazione dell’arte ceramica italiana.

Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di rilievo nel settore culturale e turistico. È stata Project Manager della candidatura di Ravenna a Capitale Europea della Cultura 2019, dove ha coordinato strategie, programmi culturali e iniziative di marketing territoriale per valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città e della Romagna. Inoltre, ha collaborato come consulente strategico per la candidatura di Limerick (Irlanda) a Capitale Europea della Cultura 2020, contribuendo alla pianificazione e allo sviluppo di progetti culturali innovativi.

Attualmente dirige l’Area Sviluppo Economico e Smart City presso l’Unione della Romagna Faentina, dove guida iniziative legate allo sviluppo economico, alla mobilità sostenibile, al marketing territoriale, all’innovazione urbana e alla comunicazione istituzionale.

Precedentemente ha diretto il Settore Governance e Comunicazione, Sviluppo e Progetti Strategici dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, contribuendo alla realizzazione di importanti iniziative strategiche e di marketing territoriale.

Il suo percorso accademico comprende una laurea con lode in Scienze Politiche presso l’Università di Bologna, un Master in Business Administration e un Dottorato di ricerca in Scienza dell’Amministrazione.

“Con la nomina di Nadia Carboni, l’AiCC compie un passo importante verso il futuro. Attraverso la sua professionalità ed esperienza, Carboni lavorerà con determinazione per promuovere la ceramica italiana, un patrimonio unico da tutelare e valorizzare a livello nazionale e internazionale,” ha dichiarato Massimo Isola, Presidente AiCC e Sindaco di Faenza. “Allo stesso tempo, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a Giuseppe Olmeti, che ha contribuito a rendere l’Associazione un punto di riferimento per la ceramica artistica e artigianale”.

Fondata nel 1999, l’AiCC riunisce oggi 57 Comuni italiani riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la loro affermata tradizione ceramica. L’Associazione opera per preservare e promuovere la ceramica artistica e artigianale attraverso progetti culturali, formativi e di innovazione.