Le vendite all’estero di piante e fiori italiani hanno superato nel 2025 la cifra record di 1,3 miliardi di euro, un risultato storico che deve rafforzare sia l’impegno a rimuovere le eccessive barriere fitosanitarie, spesso immotivate, che impediscono al florovivaismo nazionale l’accesso a troppi mercati, sia la difesa del prodotto europeo con controlli più rigorosi sull’introduzione di materiale da Paesi Terzi che non rispettano il principio di reciprocità.

Questi alcuni degli spunti emersi a Myplant&Garden, la più importante fiera del settore in corso a Milano Rho.

Nonostante l’ottimo lavoro portato avanti dalle aziende italiane sul fronte della sostenibilità, le vendite all’estero sono ancora ostacolate da divieti per motivi fitosanitari che nascondono spesso vere e proprie spinte protezionistiche.

“Un paradosso – commenta Nicola Dalmonte, Presidente di Coldiretti Ravenna e titolare di una storica impresa vivaistica con clienti in più di 50 paesi in Europa e nel mondo – soprattutto se si considera l’alta qualità del prodotto nazionale, garantita dall’impegno quotidiano delle diciannovemila imprese tricolori”.

Sono molti, infatti, i dossier ancora da risolvere per il florovivaismo nazionale. Si va dai problemi con il terriccio naturale nei Paesi islamici, al divieto di ingresso in Turchia, Nord Africa e in Paesi del Medio Oriente con la scusa del punteruolo rosso e della xylella, nonostante le certificazioni che attestano la totale salute delle piante.

Ulteriori problemi stanno venendo dalla logistica, dove le principali società di navigazione scelgono la circumnavigazione dell’Africa, nonostante i problemi a Suez siano risolti, con tempi di navigazione insostenibili per le produzioni florovivaistiche nazionali. “Nonostante queste difficoltà evidenti – afferma Dalmonte dalla fiera – il fatturato di piante e fiori made in Italy è in crescita e questo anche grazie al forte e concreto impegno profuso da Coldiretti per dare ulteriore valore al prodotto tricolore”.

C’è un’altra spina nel fianco dei vivaisti e floricoltori italiani che, secondo Coldiretti, deve assolutamente essere rimossa: “Va rafforzata la difesa del prodotto con controlli più rigorosi sull’introduzione in Europa di materiale da Paesi Terzi, che non rispettano il principio di reciprocità”.

“Un tema, questo – afferma Dalmonte – di assoluta rilevanza, e non solo per il florovivaismo, la battaglia per la reciprocità è in cima alla lista delle priorità di Coldiretti”.

Le principali sfide del comparto – commercio internazionale, normative europee, sostenibilità, qualità e prospettive future – sono state al centro dell’incontro informale promosso in fiera dai produttori florovivaistici italiani di Coldiretti e Assofloro e quelli olandesi, iniziativa che si inserisce nel percorso di collaborazione tra Italia e Paesi Bassi, leader della filiera europea, e accompagna la condivisione di riflessioni su un manifesto comune per la tutela e la competitività della floricoltura continentale. Un primo passo verso la costruzione di aggregazioni di produttori a livello continentale per far sentire ancora più forte la propria voce rispetto alle politiche europee che interessano il settore.

“E’ fondamentale, come emerso dall’incontro – prosegue Dalmonte – garantire reciprocità negli standard produttivi negli scambi internazionali, per difendere le imprese italiane ed europee dalla concorrenza sleale di prodotti provenienti da Paesi terzi che utilizzano sostanze vietate nell’Unione, assicurando al tempo stesso piena trasparenza sull’origine dei prodotti. Il florovivaismo rappresenta una filiera agricola e industriale strategica con un grande valore economico e un impatto sociale e ambientale ancora maggiore, contribuendo alla biodiversità, al benessere delle persone e alla qualità degli spazi di vita. Affermare il principio di reciprocità delle regole e attuare controlli rigorosi sulle merci in arrivo nei porti è il miglior modo per difendere il lavoro delle nostre imprese. Ma occorre anche rimuovere le troppe barriere fitosanitarie di ostacola il nostro export”.

Per questo i produttori italiani e olandesi chiedono di rafforzare il protagonismo della filiera europea, a partire dalla tutela del reddito dei coltivatori, oggi messo sotto pressione anche dall’aumento dei costi produttivi ed energetici.

Occorre inoltre contrastare l’applicazione della normativa europea sul packaging che sulla base delle linee guida interpretative sul Regolamento (Ue) n. 2025/40 equipara i vasi agli imballaggi. I vasi vanno infatti riconosciuti come fattori di produzione e pertanto esclusi da tale normativa.

Ma il messaggio che arriva da Myplant&Garden è anche quello di andare al di là del ruolo puramente ornamentale del florovivaismo, allargando gli orizzonti rispetto ai benefici sulla salute, puntando su programmi educativi nelle scuole europee e su campagne di comunicazione sociale, supportati da risorse economiche dedicate.

Un esempio è rappresentato dalle ricerche sul ruolo delle piante da interno per abbattere l’inquinamento, dalle scuole agli ospedali fino agli uffici. Nello stand Coldiretti è stata realizzata una vera e propria “aula della salute”. Uno studio promosso da Coldiretti e Istituto di Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha dimostrato come l’introduzione nelle scuole di alcune specifiche varietà di piante come Sansevieria, la Chamadorea, Yucca, Ficus e la Schefflera fa crollare di 1/5 le concentrazioni di CO2, mentre sono scese del 15% quelle di polveri sottili pm2,5. Ma ci sono an che numerosi studi che evidenziano il ruolo attivo del verde urbano nella mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.