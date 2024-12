Sabato 14 dicembre. Un’esperienza unica e coinvolgente ha animato la giornata della scuola secondaria di primo grado S.P. Damiano all’insegna della musica, grazie alla straordinaria esibizione dei Musicanti di San Crispino. Il concerto, che si è svolto in un’atmosfera immersiva, ha visto protagonisti giovani che non solo hanno avuto l’opportunità di conoscere questi musicisti dal vivo, ma sono stati anche coinvolti attivamente nella performance, ballando e suonando al fianco del gruppo per ben due ore.

L’evento ha preso il via con la partecipazione dell’”Orchestra ritmica”, che ha eseguito insieme ai Musicanti di San Crispino alcuni brani dal repertorio pop e disco pop. Questo momento di collaborazione musicale ha avuto lo scopo di avvicinare le nuove generazioni al mondo della musica, incoraggiando l’ascolto e lo studio dei diversi stili musicali come un valido strumento di crescita e divertimento.

L’obiettivo della giornata è stato quello di stimolare i giovani a scoprire il piacere della musica, in alternativa a passatempi come il gioco online e l’uso dei social network. La musica, come ampiamente riconosciuto, è un potente mezzo di socializzazione e di sviluppo dell’empatia, in grado di favorire interazioni positive tra i ragazzi e di costituire un valido strumento nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo.

Un ringraziamento a tutti i partecipanti, che hanno reso possibile una giornata di condivisione e crescita, in cui la musica si è confermata come una forza educativa e un catalizzatore di cambiamento positivo.