Dopo il successo dei Martedi’ Musicali d’Estate di Luglio e Agosto a Faenza a cura delle Associazioni Rumore di Fondo e AudioCoop in collaborazione con la Casa della Musica e Meeting delle Etichette Indipendenti che ha portato a Faenza nomi di rilievo come il cantante Cricca, l’artista folk Cisco e il cantautore Cristiano Godano , tra i tanti, ed ha fatto esibire oltre 40 artisti del territorio faentino e locale tutti di grande qualita’, di fronte a migliaia e migliaia di persone di pubblico, con veri e propri grandiobom di eventi come Betlemmethon e Ferragosto sotto le Stelle, arriva a Faenza la finale nazionale di New York Canta il 17 settembre a Faenza.

La finale nazionale italiana di New York Canta che portera’ 8 artisti alla finalissima di New York si terra’ domenica 17 settembre a partire dalle ore 19 al Teatro Sarti di Faenza, con ingresso gratuito, e si svolgerà davanti ad una giuria di esperti e titolati costituita per l’occasione, guidati dagli artisti Clementino e LDA e servira’ come Anteprima MEI 20223 di

Faenza, che si terra’ poi dal 6 all’8 ottobre a Faenza . Coordina il MEI di Faenza.

In giuria oltre a Clementino e LDA ci saranno altre personalita’ artistiche di riievo e una giuria territoriale al quale hanno aderito fino ad ora Loris Ceroni, Direttore d’Orchestra a Sanremo 2023, Produttore e Musicista Roberta Cappelletti, cantante finalista di The Voice Senior, Alvio Focaccia, fisarmonicista, Pasquale Di Camillo, bassista orchestre e band, Andrea Tesselli, chitarrista rock , Milena Mingotti, cantautrice, Marco Tramonti, curatore d’arte, Ruggero Ricci, cantante e coach, Matteo Cimatti, speaker Flyweb Radio, Fabio Mongardi, scrittore, Piergiacomo Zauli, Direttore di Coro e Cantante, Claudio Toschi, cantautore, Giulia Toschi, cantante, Michele Saraca, promoter musica. Michele Folli, musicista, Jacopo Guerra, chitarrista, Ali Dev Lab, coordinatore sale prove musicali, Mattia Lucatini, coordinatore scuola di musica, Massimo Zoli, promoter spettacolo dal vivo , Moreno Lombardi, cantautore e chitarrista rock, Davide Falconi: musicista Max Monti : dj e producer e promoter indie, Jhon Calzolari, cantautore, Vittorio Bonetti, cantautore, Luca Medri, coordinatore Cosa Scuola Music Academy e tanti altri che stanno aderendo.

Saranno trenta finalisti provenienti da tutta Italia che si sfideranno a Faenza per questa importante finalissima che portera’ grande attenzione su Faenza da parte del settore musicale emergente.

Si stanno svolgendo fino al 30 agosto le tre semifinali di selezione in presenza dedicate agli artisti provenienti da tutta l’Italia, già iscritti regolarmente al NYCanta, che avranno superato la prima selezione online effettuata da una commissione.

Per gli artisti italiani e di origine italiana residenti all’estero, già iscritti regolarmente, tutte le fasi di selezioni saranno realizzate esclusivamente online in date e modalità che verranno comunicate agli stessi, come indicato nel regolamento di partecipazione.

La manifestazione musicale finale si svolgerà domenica 8 ottobre 2023 nell’Oceana Theater (ex Master Theater) di New York, un teatro con capacità di oltre milletrecento posti a sedere.

Dieci giovani artisti provenienti da tutto il mondo e, per questa edizione, uno degli artisti proverrà da Casa Sanremo Live Box, accedendo direttamente alla finalissima di New York grazie al partenariato creato tra Consorzio Gruppo Eventi – Casa Sanremo e Associazione Culturale Italiana di New York – NYCanta.

Si esibiranno in qualità di ospiti, oltre ad essere presenti nella giuria, deputata a valutare le esecuzioni canore, Iva Zanicchi, Clementino, Noemi ed il giovanissimo LDA.

A presiedere la giuria, accogliendo l’invito dell’Associazione Culturale di New York, sarà Claudio Cecchetto al quale sarà assegnato il premio “Mike Bongiorno Award” e che, per l’occasione, ha detto: “NYCanta Unico! Mondiale!

Un talent show ‘Made in Italy’ dalla capitale delle capitali, da New York. Per i ragazzi in gara è già un successo partecipare”.

Presenterà il Festival Monica Marangoni, volto RAI, al suo quarto anno di conduzione del NYCanta.

Per l’appuntamento del NYCanta, dalla serie tv RAI Un Posto al Sole parteciperanno Nina Soldano e Riccardo Polizzy Carbonelli. Il noto showman Sasà Salvaggio interverrà per coinvolgere e divertire il pubblico. La band italo-americana MGM accompagnerà i momenti musicali del NYCanta all’Oceana Theater.