Musica nelle Aie: nuovo format dal 6 all’8 maggio. Concerto venerdì sera, poi due giorni di festa | VIDEO

Torna la Musica nelle Aie a Castel Raniero. Nei giorni scorsi è arrivata la comunicazione da parte degli organizzatori: dopo due anni di assenza a causa della pandemia, il grande festival di musica folk tornerà ad animare le colline sopra Faenza. Iniziata come una piccola manifestazione locale, in pochissime edizione la Musica nelle Aie è diventato un importante festival di riferimento. Cambierà il format della manifestazione che sarà comunque incentrato su tre giorni, dal 6 all’8 maggio, con la grande festa principale che sarà celebrata per la prima volta sia il sabato, sia la domenica.