Tutto quasi pronto per La Musica nelle Aie, il festival che trasforma le colline di Castel Raniero – Faenza in un esplosione di musica, cultura, natura e tradizioni. Dal 9 all’11 maggio, tre giorni di concerti , escursioni, incontri culturali, laboratori per bambini e gastronomia romagnola in un’atmosfera unica, immersa nel verde.

Giunto alla sua edizione 2025, il festival continua a essere un punto di riferimento per importanti realtà del mondo musicale e culturale, coinvolgendo artisti di qualità e valorizzando il territorio con una formula che unisce folk, sostenibilità e comunità.

Ecco il folto programma di quest’anno, suddiviso per i temi che da sempre caratterizzano La Musica nelle Aie.

Musica e Spettacoli

Venerdì 9 si inaugura con il concerto per i 30 anni del MEI, dalle 21.00 al Campo Sportivo c’è Alvio Focaccia con un omaggio a Celso Argnani, la Gen Z del Liscio Santa Balera e il country-rock di Fratelli & Margherita.

Sabato 10 alle 5.30 all’Aia della Contemplazione, concerto della Corale San Pier Damiani dedicato ai canti popolari mariani.

Alle ore 16.00 nel Prato della Colonia torna Romagna in Fiore, a cura del Ravenna Festival con Martino Chieffo e i Modena City Ramblers, per una celebrazione dell’antifascismo in occasione degli 80 anni dalla Liberazione. L’ingresso è di 5€, gratuito per chi ha subito danni dalle alluvioni.

Dalle 18.00 si balla Con i piedi sull’erba, aperitivi danzanti in tre Aie: La Romagna nelle Aie con La Carampana al Campo Sportivo, Cuba nelle Aie con Roberto Matos y el son de amigos alla Colonia, e Africa nelle Aie con Danza Africana Faenza a Le Vernazze.

La sera prosegue con tre concerti folk alle 21.00: La Tresca (25 anni di folk-rock) al Campo Sportivo, Baldo Degli Ubaldi (Premio del Pubblico 2024) alla Colonia, e i Di Doux (balfolk) a Le Vernazze.

Dalle 24.00 fino alle 2.00 al Campo Sportivo si può continuare a ballare sotto le stelle con Dai la mola! ExtraFolk.

Domenica 11 si apre alle 10.00 con il concerto itinerante della Marching Band della Scuola di Musica Sarti.

Dalle 14.00, il cuore pulsante del festival: le esibizioni dei 20 partecipanti al concorso musicale lungo la Passeggiata Faentina.

Alle 19.00 al Campo Sportivo concerto jazz-folk del Modern Sarti Ensemble in attesa delle Premiazioni per il concorso musicale alle 20.00.

Alle 21.00 il Trebbo musicale improvvisato animato dai Musicanti Improvvisi concluderà il Festival.

Cultura e Natura

Venerdì 9 alle 19.00 all’Aia della Contemplazione ci sarà l’installazione della scultura lignea dedicata alla Madonna delle Grazie realizzata da Giorgio Palli e nella Chiesa di Castel Raniero verrà inaugurata una mostra con opere dello stesso autore, mentre sabato 10 alle 7.00 ci sarà la benedizione della scultura intitolata alla Patrona di Faenza.

Sabato 10 alle 9.30 partirà dalla Chiesa di Castel Raniero un’escursione guidata A spasso per… erbe spontanee eduli, a cura delle GEV. Alle 14.00 all’Aia della Contemplazione ci sarà la presentazione del libro Taca Trabadël: Roberto Bucci e Irene Rusticali tra musica, famiglia, balli e polli (Tempo al Libro 2025).

Alle 15.00 la Pro Loco Faenza organizza Il verde di Castel Raniero con visita a Villa Emaldi.

Domenica 11 alle 8.00 nella Chiesa di Castel Raniero verrà celebrata la Santa Messa mentre dalla Chiesa di Errano, alle 9.30, partirà Battlefied tour, un’iniziativa del Comune di Faenza con l’Associazione Senio River per rievocare i fatti accaduti sulle colline di Faenza durante la Seconda Guerra Mondiale, contemporaneamente dalla Fattoria Quinzan, le GEV organizzano l’escursione guidata A spasso per …boschetti e geosito dell’Olmatello.

Ampio lo spazio dedicato alle attività per i bambini e non solo, sabato e domenica dalle 14.00 il Campo Sportivo ospiterà il Laboratorio artistico per bambini a cura dell’Associazione Acquarellisti Faentini S. Drei. Domenica 11 dalle 10.00, sempre al Campo Sportivo, spazio ai Giochi di Legno della Cooperativa Kaleidos, mentre a Villa Agnesina ci sarà il Circo Sociale della Fondazione Uci Romagna. Da non dimenticare anche il Laboratorio ceramico a cura del Museo Carlo Zauli, domenica 11 alle 10.00 all’Aia della Contemplazione.

Gastronomia e Informazioni varie

Venerdì 9 alle 12.00 presso il Centro polivalente di Errano si terrà il Pranzo delle Aie (menù e prezzo fisso, solo su prenotazione).

Durante il fine settimana, lungo il percorso saranno attivi più Punti di Ristoro pronti ad accogliere chiunque voglia fare una pausa rigenerante. Al Campo Sportivo, attivo per tutti i tre giorni, l’offerta gastronomica prevede: primi e secondi romagnoli, piadina, piatto vegetariano, pizza e gelati. Sabato e domenica, alla Colonia la scelta è tra: piadina, panino con porchetta, patate fritte, piatto vegetariano e gelato artigianale, invece a Le Vernazze sarà possibile mordere Hot Dog e Hamburger. Domenica saranno aperti altri cinque Punti di Ristoro; a Villa Orestina la specialità sarà la pizza fritta, a Villa Agnesina ci sarà frutta e verdura da passeggio, a Rinaldini di sotto: fritti vari, a Rinaldini di sopra gli arrosticini e a La Stesa la sempre gradita piadina romagnola.

Ingresso: venerdì e sabato a offerta libera, domenica è richiesto un contributo simbolico di 2 Euro. Chiusura al traffico: sabato dalle 10.00 alle 24.00 e domenica dalle 7.00 alle 22.00.

Parcheggi: Campo Sportivo (sabato e domenica riservato disabili), Villa Rotonda, Errano. Navette gratuite: sabato dalle 18.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.00 dalla Graziola a Villa Rotonda.

Area Camper al Campo Sportivo con accesso libero per venerdì . Sabato si potrà accedere entro le 10.00 e uscire dopo le 24.00, domenica accesso entro le 7.00 e uscita dopo le 22.00. Altre Aree Camper saranno disponibili a Errano e a Faenza in via Golfieri, ad accesso libero.