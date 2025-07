Nel suggestivo scenario del sagrato della Chiesa di San Rocco, nell’omonimo Borgo cittadino, ritorna la rassegna estiva ‘Musica e parole nel Borgo’ con otto appuntamenti nelle serate di martedì e venerdì.

Quattro incontri musicali si alterneranno ad altrettanti affidati alle parole di narratori e poeti che intratterranno il pubblico con piacevoli racconti.

L’iniziativa si avvale della collaborazione del Conservatorio musicale ‘Giuseppe Verdi’ di Ravenna

Parrocchia San Rocco di Ravenna, Cappella Musicale della Basilica di San Francesco, Ensemble Mosaici Sonori

Patrocinio: Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura

Sostegno: La BCC ravennate forlivese e imolese

Ingresso a offerta libera in favore della Parrocchia

Primo appuntamento martedì 15 luglio: Concerto Lirico eseguito dal Coro Casa della Carità di Lugo e dall’ Ensemble Cappella Musicale Basilica di San Francesco di Ravenna.

Musiche di Gioacchino Rossini, Giacomi Puccini, Giuseppe Verdi

Direttore Matteo Unich

Venerdì 18 luglio: Dialoghi tra animali monologo di Nevio Spadoni

I testi, arricchiti da proverbi, modi di dire, usi, tradizioni, pregiudizi, soprattutto del passato, mirano ad avere anche una valenza antropologica. Si parla di animali, differenti tra loro per specie e genere di vita, con i quali la comunicazione scambievole pare impossibile. Con la consueta ironia Spadoni dimostra come costoro siano spesso di esempio per gli esseri umani.

Interventi musicali di Alexsandra Pickard (flauto)

Martedì 22 luglio: Recital della cantante Anna Pieri mezzosoprano, con accompagnamento musicale di Donato D’Antonio alla chitarra. Musiche da Franz Schubert a Astor Piazzolla

Venerdì 25 luglio: Musaico nelle poesie di Giorgio Caproni, a cura di Gianfranco Lauretano

Da molti considerato il maggior poeta del dopo-Montale, Caproni rappresenta una voce essenziale del secondo Novecento italiano, che indaga il senso dell’esistenza, il dolore, l’assenza e il mistero della realtà coniugando rigore formale e profondità emotiva.

Letture di Gianfranco Tondini, interventi musicali di Giulia Aurora Forlani (violino)

Martedì 29 luglio: Quando la canzone diventa poesia. Viaggio nella canzone italiana condotto da Alessandro Braga e Elisabetta Rivalta. Musiche: Upside Band & Ensemble Mosaici Sonori con Linda Guerrini voce, Cristiano Costa pianoforte, Antonio Lidonnici batteria

Venerdì 1 agosto: Il Pastore d’Islanda, di Gunnar Gunnarsson (1889-1975), letto e raccontato da Gianfranco Tondini.

Una fiaba che si fa simbolo della perseveranza umana. Nella sua semplicità evocativa, è il racconto di un’avventura che diventa parabola universale, un gioiello poetico che si interroga sui valori essenziali dell’uomo, un inno alla comunione tra tutti gli esseri viventi. Un libro che ha ispirato Hemingway a scrivere Il vecchio e il mare. Interventi musicali di Matteo Sanchioni (chitarra)

Martedì 5 agosto: Omaggio a Ennio Morricone con l’Ensemble Mosaici Sonori: Matteo Salerno flauto, Luigi Lidonnici oboe, Enrico Gramigna violino, Elisa Nanni viola, Piergiorgio Anzelmo violoncello, Piero Ravaioli contrabbasso, Mary Veloce pianoforte. Condotto da Alessando Braga e Elisabetta Rivalta

Venerdì 8 agosto: Fulvio Tomizza, lo scrittore del sogno europeo, a cura di Elio Pezzi

Di origini istriane, Tomizza (1935-1999) è stato uno dei maggiori scrittori europei del secolo scorso, noto per la Trilogia Istriana, per i suoi libri sull’amore, sul rapporto con Dio e la Chiesa e scrittore di quell’Europa desiderata e sognata dai padri fondatori: Alcide de Gasperi, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Paul-Henri Spaak.

Interventi musicali di Alexsandra Pickard (flauto)