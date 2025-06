Si è svolto nel pomeriggio di giovedì 26 giugno il primo appuntamento del ciclo “L’inclusione attraverso la musica”, promosso dalla Scuola di Musica Giuseppe Sarti di Faenza all’interno della rassegna La cultura ospite in residenza, progetto socio-culturale del Consorzio Blu – Cooperativa In Cammino, con il patrocinio del Comune di Faenza.

Nel parco della Residenza “Santa Teresa” di via Bondiolo, la Marching Band della Scuola, formata dagli allievi delle classi di fiati e percussioni e diretta dal maestro Damiano Drei, ha aperto la rassegna con un concerto partecipato, vivace e coinvolgente. Il repertorio ha spaziato dalle marce tradizionali italiane e americane a celebri brani pop, regalando agli ospiti e ai familiari un momento di festa, emozione e condivisione.

L’iniziativa intende valorizzare la musica come strumento di dialogo intergenerazionale, capace di stimolare la memoria, migliorare il benessere psicofisico e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Un ponte tra dentro e fuori le strutture residenziali, per promuovere un’idea di cultura inclusiva, aperta e partecipata.

Il prossimo appuntamento è in programma martedì 2 settembre alle ore 18, con il concerto dell’Ensemble d’Archi G. Sarti, che proporrà un raffinato repertorio barocco, in occasione dell’aperitivo di fine estate.

Al termine di ciascun concerto seguirà un momento conviviale, reso possibile grazie alla collaborazione della cooperativa sociale Botteghe e Mestieri.