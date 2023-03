“Musica e Bibbia” è il titolo del corso della Scuola di formazione teologica San Pier Crisologo che parte lunedì 13 marzo con grandi nomi della musica sacra e cristiana di caratura nazionale.

Il 13 marzo alle 20,45 a San Giovanni Evangelista è in programma l’incontro con Debora Vezzani, giovane cantautrice che negli ultimi anni ha raggiunto una certa notorietà nell’ambito della musica leggera ispirata alla fede e alle Scritture. È anche sposa, madre e autrice di un libro “Come un Prodigio”, uscito per la Tau Editrice in cui narra la storia della sua conversione.

Il corso prosegue il 20 marzo in Seminario e poi il 27 marzo a San Giovanni Evangelista con la musica di monsignor Marco Frisina, sacerdote diplomato al Conservatorio Santa Cecilia, fondatore e direttore del Coro della Diocesi di Roma e Maestro di Cappella della Basilica di San Giovanni in Laterano. È compositore e autore di tantissimi dei canti che si eseguono nelle nostre parrocchie. Tra i relatori delle altre due serate, il direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, don Vincenzo Cetrangolo e Simona Scala, direttrice della Scuola di formazione teologica San Pier Crisologo