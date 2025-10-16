Sabato 18 ottobre alle 20:30 alla sala Ragazzini di piazza Largo Firenze, Ravenna, avrà luogo il concerto a 432 htHz di Matteo Giorgioni, compositore a pianoforte, e Lisa Frassi, cantautrice di musica sacra emotiva e spirituale. Un’unione non solo affettiva, ma di ricerca dell’Oltre che unisce tutte le persone attraverso l’invisibile campo spazio-temporale. L’accordatura a 432 Hz rende la musica più “morbida” e avvolgente, capace di trasformare in vibrazioni interiori che vengono percepite da tutto il corpo.

La musica, capace di emozionare profondamente, e la ricerca spirituale dell’invisibile e dell’ impalpabile è al centro delle composizioni degli artisti: “mi metto al piano, appoggio le dita, chiudo gli occhi, inspiro ed espiro profondamente e inizia la musica” afferma Giorgioni. “L’ultimo album pubblicato Stargate, è nato dall’immagine di una cella di un alveare che mi ha ricordato una sorta di alveare tra il mondo delle api e la geometria sacra”. Comporre musica per i due artisti, significa stabilire un’unione sacra tra vibrazione sonora e natura, in cui l’una valorizza l’altra per creare benessere.

Durante la serata gli artisti saranno disponibili per le riflessioni, domande e riflessioni con il pubblico, elemento fondamentale dell’intera composizione musicale del concerto: “ogni suonata non è mai uguale all’altra, in quanto sono le persone presenti che ci accompagnano nella composizione stessa del concerto: come sempre ci prepariamo una scaletta, ma come sempre questa viene stravolta, perché è il campo energetico che si crea che ci invita a scegliere le composizioni da esibire assieme: il pubblico è per noi il protagonista della serata e ci accompagna nella sua realizzazione”.