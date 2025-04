Venerdì 11 aprile alle ore 17:00 verrà presentato alla cittadinanza un ovale di terracotta del settecento recentemente restaurato, che si unisce alla già preziosa collezione museale diocesana presente in città.

L’opera è stata restaurata dal Prof. Michele Pagani grazie al contributo del Lions Club Faenza Lioness e del precedente Lioness Club Faenza, che in questo modo vogliono valorizzare e consolidare il patrimonio artistico del Museo Diocesano rendendolo fruibile nel tempo.

Nell’occasione sarà presente l’artefice del restauro, il Prof. Pagani, che illustrerà l’opera e la sua particolare storia, in quanto il restauro ha potuto mettere in luce alcuni aspetti singolari che la rendono particolarmente affascinante. Si tratta di un pregevole bassorilievo raffigurante la crocifissione di Cristo, probabilmente di scuola emiliano-romagnola del XVIII secolo modellata a mano su formella di argilla cruda e montata all’interno di una cornice lignea laccata a finto marmo, ma tutti i segreti del restauro e della storia dell’opera verranno svelati durante la collocazione della stessa venerdì 11 aprile alle ore 17:00 presso il Museo Diocesano in Piazza XI Febbraio 10 a Faenza.

La Presidente del Lions Club Faenza Lioness e il Direttore del Museo Diocesano invitano pertanto tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento importante e di festa a cui seguirà una breve visita guidata.