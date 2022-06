Una nuova Web App, ‘FollowMic’, ideata per arricchire, grazie alle nuove tecnologie digitali, l’esperienza del visitatore del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza (Ravenna) in linea con l’impegno dell’ultimo anno del Mic, rivolto ad implementare l’accessibilità del museo.

Quattro nuovi percorsi – grazie agli strumenti di realtà aumentata, foto 3d, testi, immagini, video e suoni – arricchiscono la visita con storie e particolari delle ceramiche altrimenti difficili da cogliere e con contenuti multimediali supplementari come le fasi dei restauri o effetti sonori.

La realizzazione dell’App, che sarà presentata venerdì 10 giugno, è un progetto sperimentale promosso da Regione Emilia-Romagna (Coordinamento Agenda Digitale e Settore Patrimonio) e Lepida, nato per implementare le nuove tecnologie digitali nei musei. Il Mic è stato selezionato per la sperimentazione insieme ad altri due musei del territorio: i Musei Civici di Palazzo Farnese a Piacenza e il Museo del Cielo e della Terra di San Giovanni in Persiceto (Bologna).

Determinante anche la fase finale del test, perché una volta superato un periodo di tre mesi di valutazione e di soddisfazione degli utilizzatori, l’App del Mic potrà essere adottata anche da altre istituzioni.

Inoltre, in collaborazione con Fiadda (Associazione per i diritti delle persone sorde e famiglie) e con il contributo della Regione, il Mic ha realizzato alcuni percorsi video didattici alle opere più importanti del museo creati per persone sorde, mentre, in collaborazione con l’Istituto Cavazza, ha introdotto nel proprio apparato didattico un percorso di visita in braille per ipovedenti e ha realizzato un progetto pilota per la fruizione tattile delle opere della sala del design. (ANSA).