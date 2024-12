“Un lungo abbraccio di tre giorni con sorrisi, sorpresa, ammirazione e orgoglio: oltre duemila persone hanno visitato il Museo Byron e del Risorgimento dall’inaugurazione ufficiale di venerdì mattina alla chiusura della doppia giornata di sabato e domenica, in cui le porte di Palazzo Guiccioli sono state aperte gratuitamente ai visitatori anche dall’estero, ad iniziare da Svizzera e Germania, oltre che da varie di città italiane, da Salerno a Pisa, da Roma a Milano, e naturalmente da tutta la Romagna. Un crescendo di entusiasmo e partecipazione ha caratterizzato i primissimi giorni di apertura del Museo: ad iniziare dalla partecipatissima cerimonia di inaugurazione di venerdì, culminata con il taglio del nastro alla presenza del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri, del Presidente del Gruppo Bancario di Ravenna e ideatore del Museo, Antonio Patuelli e del Presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale.

La tre giorni è poi proseguita con l’emozionante video sul Museo proiettato durante la serata del Premio Guidarello, con le significative parole del Presidente di Confindustria Romagna Bozzi Roberto, al Teatro Alighieri; quindi, i primi ingressi del sabato mattina, con la coda davanti al portone già mezz’ora prima dell’apertura delle 10, fino all’incessante passaggio fino a domenica sera di visitatori, curiosi, ospiti e semplici turisti per l’affascinante corridoio da via Cavour a via Morigia, attraverso il solenne androne del Palazzo e poi il cortile, passando di fianco alla storica campana ed all’ammiccante Museo delle Bambole e di altri Balocchi, il cui successo di attenzione e interesse è stato oltre le più rosee aspettative.

‘Come Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna _ dice l’ingegner Ernesto Giuseppe Alfieri _ vorrei ringraziare innanzi tutto l’intera città di Ravenna, dalle autorità ai cittadini, ma anche i turisti e visitatori arrivati da tante città anche lontane _ che hanno reso davvero indimenticabili queste prime giornate di apertura del Museo. E’ stato un momento bellissimo e storico del quale sono orgoglioso e riconoscente’.

Domattina, martedì, aprirà invece ufficialmente la biglietteria (i Musei sono aperti dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18), con ingresso a dieci euro ed un’ampia scontistica che riguarda numerose categorie: residenti nel Comune di Ravenna, over 65, insegnanti e soci della Byron Society 8 euro; dagli 11 ai 26 anni 5 euro; scolaresche 3 euro; l’ingresso è inoltre gratis per persone con ridotte capacità psicomotorie o accompagnatore, bambini da 0 a 11 anni accompagnati, insegnanti con scolaresca, giornalisti e guide turistiche munite di tesserino, over 80 e studenti universitari muniti di tesserino. L’ingresso è possibile anche con amici a quattro zampe con il trasportino o per assistenza. I gruppi di almeno 10 persone pagano il prezzo scontato di 7,50 euro. Venerdì apre la Taverna Byron: per concludere al meglio la visita del Museo Byron proprio negli affascinanti sotterranei dove il poeta inglese nascondeva armi e munizioni da lui stesso comprate per i Carbonari romagnoli.”