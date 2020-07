Il “Muro del Vento”, l’opera di Domenico Matteucci in piazza delle Erbe, è sotto restauro. Lavori realizzati dagli studenti e dai docenti del Dipartimento ravennate di Beni Culturali dell’Università di Bologna.Dal 2017 il Comune di Faenza ha stipulato con l’Università una collaborazione dedicata al Museo all’Aperto, per la conservazione e la manutenzione del patrimonio delle oltre 70 opere installate in città.

Il Museo all’aperto e il restauro in piazza delle Erbe sono poi inseriti nella tesi di laurea di una delle studentesse al lavoro in questi giorni, Serena Spadavecchia, che da Molfetta si è trasferita a Ravenna per studiare Beni Culturali

Il recupero del “Muro del vento” sarà contraddistinto da tre interventi diversi e fa seguito ad un primo intervento sul “Monumento alla Resistenza”, sempre di Domenico Matteucci, in viale Baccarini.