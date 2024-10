Si è simbolicamente conclusa con la Notte d’Oro la stagione estiva dei Musei nazionali di Ravenna, che ha visto il nuovo istituto autonomo impegnato in un variegato programma di aperture serali ed eventi nelle varie sedi, come i concerti al Museo nazionale in collaborazione con l’Associazione Musicale Angelo Mariani e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, o le visite della cripta e della basilica di Sant’Apollinare in Classe nell’ambito di Mosaico di Notte, a cura del Comune di Ravenna e con la collaborazione di Ravenna Incoming. Un dato significativo, anche grazie alle aperture potenziate dei 3 siti UNESCO, è l’incremento di circa il 20% degli ingressi rispetto ai mesi estivi del 2023.

Sono stati centinaia i visitatori che hanno potuto approfittare degli eventi e delle visite guidate a cura del personale sia in occasione delle aperture straordinarie, che nel weekend delle Giornate Europee del Patrimonio e della Notte d’Oro (più di 500 ingressi il 12 ottobre), ma ora è tempo di pensare all’autunno-inverno.

Il direttore Andrea Sardo annuncia: “Abbiamo molte attività da mettere a calendario. E come primo ciclo di appuntamenti al Museo riproponiamo ‘All’ora del tè’, che è stato molto gradito ai nostri abbonati”.

Si tratta di una serie di visite guidate tematiche, che si terranno alle ore 17 a venerdì alternati, da ottobre ad aprile. Le visite in forma di dialogo, condotte dallo staff dei servizi educativi, permettono di soffermarsi sull’incredibilmente vario patrimonio del museo, “sorseggiando” con calma sale e collezioni. Al termine sarà offerta a chi lo desidera la possibilità di fermarsi a chiacchierare, con un tè caldo tra le mani.

“L’iniziativa” prosegue l’arch. Sardo “è rivolta principalmente agli abbonati. Cos’è l’abbonamento? È il mezzo più immediato per essere parte della vita del museo, sentirsi a casa in questi luoghi. Con una cifra quasi simbolica (10 euro) consente infatti l’accesso al museo per un intero anno, potendo approfittare degli eventi, ma anche della pace e della bellezza per una ‘sosta’ in centro città.”

Il primo appuntamento di All’ora del Tè – Sorseggiando il Museo una collezione alla volta sarà il 18 ottobre con Paola Novara, che racconterà la Sala delle Erme e divinità.

“Sono in programmazione altri eventi che senz’altro godranno di uguale favore” conclude il direttore “e che non vediamo l’ora di presentarvi. Segnate intanto in agenda il 25 ottobre, per una conferenza su San Vitale sotto una luce… inedita”.