Giuseppe Musca e la moglie Susi Ghiselli sono stati condannati per il fallimento della Sicro Capital Service. L’ex vicesindao di Ravenna doveva rispondere di bancarotta fraudolenta. 4 anni la condanna del tribunale. 3 anni invece la pena inflitta a Susi Ghiselli. La notizia sui quotidiani oggi in edicola Il Resto del Carlino e Corriere di Romagna. Secondo la procura, i coniugi Musca avrebbero distratto fondi dalle casse della Sicro Capital Service per oltre 73 mila euro, utilizzandoli per viaggi e ristrutturazioni immobiliari.

Assolti nel processo invece Nicola Musca, figlio di Giuseppe, e Antonio Costa.