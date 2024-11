Il consigliere comunale Alessio Grillini, passato nei mesi scorsi in opposizione, nel gruppo che ha preso il nome di “Alessio Grillini in consiglio comunale”, ha presentato un’interrogazione dedicata al muretto di via Renaccio, ricostruito dopo l’alluvione del 2023. Il consigliere comunale segnala la presenza di acqua alla base del muretto, all’altezza dell’incrocio di via Calamelli.

“Premesso che:

Come da foto allegata, risulta che fin da quando il muretto è stato costruito, l’acqua alla sua base non drena, creando pozzanghere che addirittura invadono spesso la carreggiata stradale

Considerato che:

Il muretto è nuovo, e dovrebbe essere stato realizzato a regola d’arte. La cosa, desta naturalmente preoccupazione nella popolazione

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

Per capire se l’acqua che ristagna sia acqua piovana, e non acqua che affiora da falle sotterranee tramite la pressione del fiume quando sale il livello dell’acqua, per capire quanto sia realmente profondo sotto il livello del terreno il muretto, perché non funzioni o non sia stata creata contemporaneamente una rete fognaria di drenaggio, e cosa si possa fare in questo senso, ed in ultimo, quanto possa ledere l’opera del muretto la fossa di acqua praticamente perenne”