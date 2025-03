Inizia lunedì 17 marzo alla Rocca Brancaleone (ristorante Fulèr dalle 18:00 alle 20:00, via Rocca Brancaleone 35, Ravenna) il primo di otto appuntamenti inseriti nella campagna di partecipazione civica “Muovi Ravenna”.

In questo primo appuntamento, dal titolo La città al centro – Ripensare Ravenna per le sfide del futuro, si alimenterà un confronto su innovazione urbana, rigenerazione e semplificazione, valorizzazione del centro storico, miglioramento dell’accessibilità e della mobilità e potenziamento del verde urbano per garantire una città più sicura e vivibile. Gli incontri si divideranno in tre momenti. Nella prima parte di presentazione, della durata di circa 40′, relatrici e relatori discuteranno le tematiche proposte; nella seconda, sempre per circa 40′, i partecipanti si suddivideranno in tavoli di lavoro ristretti per facilitare lo scambio di opinioni e la creazione di documenti condivisi di sintesi. Ogni gruppo sarà seguito da un esperto o un’esperta di coprogettazione che stimolerà la discussione e agevolerà i lavori. L’ultima fase sarà di discussione e relazione del lavoro svolto nei tavoli, in cui i conduttori e le conduttrici condivideranno le riflessioni fatte dai partecipanti.

L’iniziativa è promossa all’interno del percorso elettorale di Alessandro Barattoni, candidato sindaco di centrosinistra alla guida della città bizantina. In questo modo i cittadini e le cittadine di Ravenna potranno contribuire attivamente alla costruzione del futuro della città analizzando temi strategici.

Per informazioni sui prossimi appuntamenti e per iscrizioni consultare il sito barattonisindaco.it