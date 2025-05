Muovi Ravenna in Tour parte da Sant’Alberto, paese natale del candidato sindaco Alessandro Barattoni

È iniziato ieri da Sant’Alberto “Muovi Ravenna In Tour” ciclo di incontri del candidato sindaco del Partito Democratico Alessandro Barattoni. È stata l’occasione per inaugurare la sede elettorale di via Nigrisioli 7, nel cuore del paese natale del candidato sostenuto anche da Pri, Avs, M5S, Ama Ravenna e Progetto Ravenna. Un centinaio i partecipanti tra cui anche compagni di scuola, maestre elementari e tanti concittadini di Alessandro Barattoni.