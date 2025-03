È iniziato alla Rocca Brancaleone di Ravenna il primo di otto appuntamenti inseriti nella campagna di partecipazione civica “Muovi Ravenna”. L’iniziativa è promossa all’interno del percorso elettorale di Alessandro Barattoni, candidato sindaco di centrosinistra alla guida del Comune bizantino. Un modo, per i cittadini e le cittadine di Ravenna, di contribuire attivamente alla costruzione del futuro della città attraverso l’approfondimento di temi strategici. In questo primo incontro, dal titolo La città al centro – Ripensare Ravenna per le sfide del futuro, i numerosi partecipanti si sono confrontati sui temi dell’innovazione urbana, della rigenerazione, della valorizzazione del centro storico, avanzando suggerimenti sul miglioramento dell’accessibilità e della mobilità.

Agli interventi di esperti – quali l’architetta Piera Nobili, il mosaicista Luca Barberini, l’architetta paesaggista e vicesindaca di Imola Elisa Spada e Luca Ortolani, fisico del CNR di Bologna – si sono aggiunte le voci dei numerosi cittadini e delle cittadine che hanno voluto raccontare situazioni vissute ogni giorno, lanciando elementi utili alla riflessione che sono stati approfonditi in tavoli di confronto.

Sottolinea Alessandro Barattoni, candidato sindaco di centrosinistra alla guida della città: “Mi definisco progressista e questo significa obbligarmi a pensare in maniera nuova, anche fuori dagli schemi precostituiti, alimentando i dubbi e la pratica dell’ascolto. Ieri abbiamo discusso di molti temi legati al futuro della città, di come si debbano integrare funzioni turistiche, abitative e di servizio, per avere un centro storico sempre più funzionale e attrattivo. In materia di viabilità ho ribadito la necessità di una mobilità del trasporto pubblico locale che incentivi in maniera straordinaria gli spostamenti, con alcune linee gratuite per tutte e tutti, quindi con parcheggi in attestazione con righe bianche e passaggi frequenti in direzione del centro storico. Proponendo autobus gratuiti diminuiremo inoltre la pressione sui parcheggi, che nel corso del mandato andranno aumentati, e questo contribuirà anche a promuovere il commercio nel centro storico.

Ravenna è dentro ai cambiamenti di questo momento, quelli ambientali, sociali, geopolitici, e se non vogliano subirli, dobbiamo cambiare anche noi per tentare di guidarli. Anche per questo, auspico un percorso sempre più partecipato: come già ho avuto modo di dire, la partecipazione è, di per sè, un atto politico, un gesto utile al cambiamento. Solo se ci siamo, solo se diciamo la nostra, abbiamo la possibilità di creare un futuro diverso per noi e per chi ci sta intorno. Ho ascoltato attentamente tutte le riflessioni emerse, e anche su queste ci baseremo per orientare le scelte future”.

Il prossimo incontro di Muovi Ravenna si terrà lunedì 24 marzo dalle ore 18 alle ore 20 – Outdoor Gambi (via Faentina 169, Ravenna) e avrà per titolo Ambiente, territorio e transizione ecologica – Un futuro sostenibile per Ravenna. Tutela del territorio, transizione ecologica ed energetica, economia circolare e innovazione verde per una città che guarda al futuro con responsabilità e visione.

Per informazioni sul calendario e per iscrizioni consultare il sito barattonisindaco.it