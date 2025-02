Un 37enne ha perso la vita oggi pomeriggio a Conselice mentre stava facendo dei lavori di manutenzione ad un furgone. L’incidente è avvenuto in via Sagrati, nell’area verde di un’abitazione nella frazione di Chiesanuova. L’uomo stava lavorando insieme ad un amico al veicolo, un Mercedes Benz Vito. Sulla dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 13, stanno indagando i Carabinieri Lugo. I due amici erano riusciti a sollevare il mezzo per poter eseguire le operazioni prestabilite. Ma il furgone è caduto ed ha schiacciato il 37enne.

Inutile la chiamata al 118. In via Sagrati sono arrivate un’ambulanza, l’elimedica e i Vigili del Fuoco, ma medici e infermieri non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.