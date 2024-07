L’ufficio Strumentazione tecnica e controllo trasporto pesante della Polizia locale, nel pomeriggio di ieri ha effettuato controlli sul rispetto delle norme da parte dei conducenti dei mezzi pesanti nella direttrice di via Sauro Babini, nell’abitato di Ghibullo. In particolare, l’attività ha riguardato il rispetto dei tempi di guida e riposo, le velocità e i corretti carichi di peso tramite il police controller.

Gli agenti hanno effettuato controlli su diversi mezzi e rispettivi conducenti. In particolare è stato multato un autotrasportatore in quanto, dall’esame dei dati presenti nel cronotachigrafo e della relativa tessera conducente, sono emerse diverse violazioni tra cui cinque incompleti riposi giornalieri e un incompleto riposo settimanale. Violazioni che hanno comportato per il conducente una sanzione pari a euro 1.739,00, oblate nell’immediatezza come previsto dal vigente codice della strada per le violazioni gravi, e la decurtazione di 15 punti dalla patente. Inoltre, finalizzato al completo rispetto del riposo settimanale, al conducente è stata ritirata cautelativamente la patente di guida, che verrà restituita, dalla polizia locale di Ravenna, solo al termine del periodo obbligatorio di sosta di 45 ore.

“Secondo la Commissione europea per la mobilità e i trasporti – fa sapere il Comando – il mancato rispetto delle norme sui tempi di guida e riposo, svolge un ruolo decisivo nel 10-20% degli incidenti stradali. La conclusione che ne deriva è chiara: gli autisti stanchi costituiscono un rischio considerevole per la sicurezza stradale, oltre che per loro stessi”.