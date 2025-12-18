Ravenna compie un passo importante nella valorizzazione della propria identità culturale contemporanea. Il Consiglio comunale ha infatti sottoscritto all’unanimità una mozione che impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi presso la Soprintendenza affinché l’opera musiva “Il Pavimento” di Nicola Montalbini, realizzata sotto l’arco monumentale di Porta Adriana in occasione della IX Biennale del Mosaico, possa rimanere stabilmente nella sua attuale collocazione.

A esprimere grande soddisfazione è Filippo Donati, capogruppo di Viva Ravenna, proponente e primo firmatario dell’atto. «La sottoscrizione unanime da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio – dalla maggioranza alle opposizioni – rappresenta un segnale forte e positivo per la città», sottolinea Donati. «Dimostra che su temi come la qualità artistica, l’identità culturale e la valorizzazione dello spazio pubblico Ravenna sa ritrovare una visione comune, andando oltre le appartenenze politiche».

Secondo Donati, il valore dell’opera va ben oltre l’aspetto estetico. Il mosaico di Montalbini è infatti «un esempio riuscito di arte pubblica contemporanea, capace di dialogare con uno dei luoghi più simbolici e frequentati del centro storico». Preservarlo significa, dunque, rafforzare il ruolo di Ravenna come capitale mondiale del mosaico, non solo custode di un grande passato, ma anche città viva, capace di accogliere linguaggi artistici attuali.

La mozione approvata rappresenta inoltre, nelle parole del capogruppo di Viva Ravenna, «un punto di partenza». L’auspicio è che la permanenza dell’opera possa inserirsi in un progetto più ampio di riqualificazione urbana dell’area di Porta Adriana: dalla pulizia delle superfici murarie a un nuovo impianto di illuminazione, fino alla valorizzazione complessiva dello spazio come biglietto da visita culturale per cittadini e visitatori.

Un atto condiviso che conferma come l’arte e la cultura possano essere terreno di unità e visione strategica per il futuro della città.