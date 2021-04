Il consigliere comunale Stefano Bertozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha depositato una mozione sul tema sicurezza da discutere al prossimo consiglio comunale utile.

“I fatti di questi ultime giornate non sono altro che l’ennesima riprova di quello che stiamo dicendo da mesi, la situazione cittadina è delicata e servono interventi focalizzati.

Fino ad oggi si sono registrate promesse, conferenze stampa, rassicurazioni, minimizzazioni, ma pochi fatti e nessuna vera discontinuità” spiega Bertozzi.

“La mozione mira ad adottare due semplici provvedimenti, da un lato l’incremento del pattugliamento del territorio nella fascia 8.30-18.30 per contrastare in maniera decisa e definitiva il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, dei bivacchi molesti, del degrado urbano e degli assembramenti non autorizzati in questa particolare situazione pandemica.

Dall’altro si vuole invece individuare uno strumento specifico di dotazione economica che fughi ogni dubbio legato al Decreto Sindacale di nomina degli accertatori privati della sosta, non strumento per catturare gettito ma vero ausilio al controllo del territorio.

Siamo consapevoli che questi accorgimenti non saranno risolutivi del problema ma da troppo tempo si favoleggia di strategie rivoluzionarie – negli ultimi giorni addirittura dell’introduzione di metodologie internazionale – tutto senza nessuna declinazione pratica e senza che nulla cambi nel quotidiano.

Il Consiglio Comunale ha l’opportunità – ancora una volta – di portare al centro del dibattito il tema della sicurezza, sempre che voglia farlo e sempre che lo ritenga nei fatti un valore.

Fratelli d’Italia ed il sottoscritto si sono impegnati in campagna elettorale a essere di stimolo su questo importante tema, punto focale del nostro programma, la nostra azione non avrà sosta fino a quando non vedremo concretezza nell’azione di questa amministrazione e dell’Assessorato alla Sicurezza”.

Il testo della mozione:

“Premesso che:

Con Decreto del Sindaco di Faenza n. 4/2021 sono stati nominati, con decorrenza 01/03/2021, 10 (dieci) accertatori della sosta ai sensi e per gli effetti dell’art. 12-bis del D.Lgs 30.04.1992 n. 285. Agli accertatori sono state conferite le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e fermata nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese.

Gli accertatori presteranno servizio durante i giorni feriali nell’orario 8.30-18.30. La motivazione alla base della delibera di adozione è stata indicata dalla Giunta nel fatto che la scelta “consentirebbe, al personale del Corpo di Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, di dedicare maggior attenzione alla prevenzione e/o repressione dei fenomeni inerenti la sicurezza urbana, acuiti nell’ambito della situazione di emergenza sanitaria in essere”.

Nelle giornate di lunedì 5 e martedì 6 aprile 2021 si sono registrati in città due episodi di aggressione, nel primo caso ai danni di agenti del locale Commissariato di Polizia, nel secondo caso sono invece stati coinvolti tre agenti della Polizia Locale.

Senza ripercorrere nel dettaglio la cronaca degli eventi possiamo notare che i luoghi in cui ciò è avvenuto (parcheggio dell’Ospedale, parco Mita, piazza San Francesco, zona Duomo in direzione corso Garibaldi), sono noti per essere già stati teatro in passato di analoghi episodi e disordini.

Situazioni di disagio legato alla presenza di parcheggiatori abusivi si sono registrate a più riprese nei principali parcheggi cittadini, tra cui si citano quelli dell’Ospedale, quello di Piazza San Francesco, quello di Piazza XI Febbraio nonché Piazza Ricci.

Considerato che:

La presenza di uomini delle forze di Polizia sul territorio – anche locale – è uno dei maggiori deterrenti per contrastare fenomeni di degrado urbano e di abusivismo.

Per rendere concreta la motivazione addotta – precedentemente illustrata – che ha portato alla scelta dell’Amministrazione di dotarsi di accertatori privati della sosta

Impegna il sindaco e la giunta ad

Adottare i provvedimenti necessari affinché venga prevista in tutti i giorni feriali, dalle 8.30 alle 18.30, una pattuglia aggiuntiva di agenti della Polizia Locale da dedicare in via esclusiva al controllo e piantonamento di specifiche aree della città – individuate dalla stessa forza di Polizia – con precipua finalità di contrasto ai parcheggiatori abusivi, ai bivacchi molesti, alle situazioni di assembramento non autorizzato in questo particolare frangente pandemico, alla deterrenza attiva.

Impegnarsi affinché già dal prossimo bilancio di previsione, la spesa corrente destinata al capitolo sicurezza venga incrementata per un importo pari ad almeno il doppio di quanto introitato con le maggiori entrate da contravvenzioni legate ai 10 nuovi accertatori della sosta.”