Mozione di Forza Italia: “Fuori gli enti pubblici da Sapir. Rispetto della legge Madia”

“Fuori gli enti pubblici da Sapir”. È questa in sostanza la richiesta che Forza Italia presenterà in consiglio comunale con una mozione. La proposta è quella di separare i due rami aziendali: quello immobiliare che rimanga eventualmente controllato dal pubblico e quello terminalistico che diventi interamente privato per concorrere nel mercato. Secondo Forza Italia, si tratta di una scelta strategica che può prevenire anche future richieste di chiarimenti ed eventuali multe da parte della Corte dei Conti