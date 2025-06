“Il Movimento Civico “Ravenna nel Cuore”, nato per riportare al centro del dibattito politico le istanze concrete dei cittadini, chiede formalmente al Sindaco di Ravenna di riferire in sede di Consiglio Comunale sulla grave situazione delle case popolari nel territorio comunale e provinciale.

I dati oggi disponibili delineano un quadro allarmante:

* Oltre 3.100 famiglie risultano in lista d’attesa per un alloggio popolare.

* Sono attualmente 524 gli alloggi sfitti, in parte inutilizzabili a causa della mancata manutenzione.

* Nella sola città di Ravenna, 210 alloggi risultano vuoti, ma solo 7 saranno ripristinati nel 2024 per carenza di risorse.

* Tra il 2021 e il 2024, Acer ha speso quasi 8 milioni di euro in manutenzioni, senza riuscire a risolvere le gravi criticità strutturali segnalate dagli inquilini.

* Si registrano segnalazioni continue di muffe, infiltrazioni, guasti ripetuti, assenza di acqua calda, ratti e condizioni igienico-sanitarie precarie, in particolare in aree come via Ponte Romano e via Eraclea.

* L’ultimo bando per l’edilizia residenziale sociale (ERS) prevede soltanto 25 alloggi disponibili, cifra assolutamente insufficiente rispetto al fabbisogno reale

Alla luce di questa situazione, chiediamo che il Sindaco informi i cittadini e i consiglieri comunali su:

* Gli obiettivi e le tempistiche reali dell’Amministrazione comunale per il ripristino e la riassegnazione degli alloggi sfitti;

* Il piano di gestione delle risorse pubbliche impiegate in manutenzione;

* Le misure previste per garantire condizioni abitative dignitose per le famiglie già assegnatarie.

Contestualmente, il Movimento “Ravenna nel Cuore” annuncia l’avvio di una “raccolta firme” sul territorio, a sostegno di una richiesta formale al Comune di Ravenna affinché il diritto alla casa venga affrontato come priorità politica e sociale.

Sono inoltre in programma “incontri pubblici aperti alla cittadinanza” nei quartieri e nelle aree interessate, per raccogliere segnalazioni, ascoltare le famiglie coinvolte e costruire proposte concrete da portare in aula.

Il diritto alla casa è un diritto umano, garantito dalla Costituzione. Ravenna non può più permettersi di ignorare questa emergenza.”

Giovanni Morgese

Coordinatore di – Ravenna nel Cuore, Movimento Civico