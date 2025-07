“Il MoVimento 5 Stelle di Ravenna conferma con forza il proprio ruolo all’interno della maggioranza che governa la città. Siamo la seconda forza politica della coalizione e contribuiamo con responsabilità e visione alla realizzazione del programma condiviso, portando avanti con coerenza i nostri valori e le nostre priorità.

Con l’ingresso in giunta dell’assessore Giancarlo Schiano, a cui sono state affidate deleghe come Verde pubblico e riforestazione, Legalità, Partecipazione, Centro Storico e Transizione Digitale, il M5S lavora ogni giorno per una città più giusta, verde, accessibile e trasparente. Si tratta di ambiti fondamentali per costruire un futuro sostenibile e inclusivo, coerente con il nostro impegno nazionale e con il programma su cui ci siamo presentati agli elettori.

In Consiglio comunale, il nostro portavoce Igor Gallonetto è stato eletto presidente dell’ottava commissione consiliare, che si occupa di Lavori Pubblici, Porto, Grandi Infrastrutture, PNRR, Geologico, Protezione Civile, Mobilità e Viabilità. Una posizione di responsabilità che consente al MoVimento 5 Stelle di seguire con attenzione e competenza molti dei dossier più rilevanti per il futuro della città, con l’obiettivo di garantire trasparenza, legalità e sostenibilità nelle scelte.

Il nostro impegno punta a rafforzare la partecipazione dei cittadini, tutelare l’ambiente, migliorare la qualità della vita urbana e garantire legalità e innovazione nei processi decisionali. Il nostro contributo è concreto, visibile e fondato sull’ascolto e sul lavoro.

Il MoVimento 5 Stelle è oggi più che mai presente, autonomo e determinante. Continueremo a vigilare, a proporre e ad agire con spirito di servizio, portando la voce dei cittadini nelle istituzioni.”

Sen. Marco Croatti e Gabriele Lanzi, Coordinatori regionali del MoVimento 5 Stelle per l’Emilia-Romagna

Massimo Bosi, Coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle per Ravenna